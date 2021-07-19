《缸邊隨筆－石鏡泉》不認，不認，還須認

《缸邊隨筆》市場一直估，通脹升，美國聯儲局要談退市，筆者周前亦有文：《癌症末期的

美股》指出聯儲局在７月２９日或９月２３日要公布美股會達癌症末期，即要退市。



在上周初，聯儲局主席鮑威爾仍對市場稱，聯儲局議息會內未有談及加息和退市，但在上周

四（１５日）的美國會聽證會上，就承認聯儲局確曾談及退市，市場一知悉，怎反應？



１０年期債息先升後跌，一眾美股先跌後升，美元指數則升，為何息、股會有個Ｖ形走勢？

因為在上周四鮑威爾發言之後，紐約聯儲銀行的Ｅｖａｎ謂通脹仍不夠高，此即不用加息或退市

。



上周四美市場這個Ｖ形走勢，反映一點，就是美市場現處驚弓之鳥心態。



按聯儲局主席鮑威爾所言，聯儲局在６月議息會議或之後，確曾談過退市，下周是聯儲局７

月議息會議，故今周市場應熱熾地談聯儲局這個７月會議，會否將退市提上議程。



美國銀行將聯儲局的退市可能方案圖列了出來，在這個時間表中，可能會使市場意外的，是

美國銀行估，聯儲局可能於今年１２月已真正退市。



筆者對這個１２月便退市的估計，暫未敢認同，因為美參議院於今周將開會審議拜登以兆計

的振興美國經濟財政預算，這將對美國債市形成很大的抽資壓力，聯儲局會否如斯不配合，逕行

退市？跟美財政部去爭奪已經緊絀的資金？



假如美參議院通過了有關的撥款議案，又假如聯儲局又真宣布如美國銀行所擬的退市路線圖

，則美國金融市場應有個震動。由於美國印鈔多，近年來，一向樂於買入美債的外國政府，已經

年不單不再增持美債，更有減持美債行動。



俄羅斯公布已清空了所有美元資產，故今時美財政部發債，其主要買家只有美國金融機構和

聯儲局，資金是否足夠？到財政部發行債券時，市場所要求的利息將反映這個資金緊絀度，一旦

１０年債息回上１﹒７厘時，美股就難免受壓。



美市場於今周內會否已提前作反應？是投資者要留意的。《資深投資者 石鏡泉》



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