【選舉改革】選委會選民登記大跌９７％，會計、法律及教育界大減

《經濟通通訊社１９日專訊》九月選委會改選，新制度下，臨時投票人登記冊，約有

７９００名選民，包括５３００多名團體票選民及２５００多名個人票選民，較修改選舉制度前

逾２５萬名選民下跌９７％。多個由個人票改為團體票的界別選民數目餘下雙位數，新增的基層

社團界別，選民包括婦女組織、太極會及剪紙協會。



＊泛民票倉大減＊



五大界別中的「專業界」選民人數跌幅最大，當中過往民主派主導的會計、法律、社福及教

育等界別分組的選民均大跌。第二界別專業界佔比例最多，全部由團體票取代個人票。會計界選

民由逾２﹒７萬人下跌至３９人。

法律界的選民資格，由以往的執業律師，改為律師會、大律師公會、法學交流基金會等指定

團體，選民由以往數以千計跌至３０。醫學界及衞生服務界，以往有逾５﹒２萬名選民，主要是

註冊醫生及護士，新制下只有醫管局、護士管理局及醫學會等有票投，選民人數跌至８０人。



＊霍啟剛、曾志偉等亦有登記＊



選委會多個新增界別，佔６０席的基層社團，選民要是香港島各界聯合會或九龍、新界社團

聯會的成員。有建制派區議員及落選者循「基層社團」的「地區之友」團體登記為選民。一些婦

女組織例如「現代媽咪組」亦成為選民，負責人相信他們可以發揮作用。另外，亦有一個名為「

中國藝術剪紙協會」組織登記。

選委會的第四及第五界別都是個人票界別，包括港九新界的分區委員會以及全國性團體香港

成員代表，登記選民逾２０００人。全國青聯副主席霍啟剛、導演高志森、曾志偉，以及立法會

主席梁君彥之子梁宏正等，均循第五界別登記。



＊蔡子強：認受性或成疑＊



中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，新選舉制度是重視北京對選舉結果的可掌握性，

地區相關界別成為建制派天下，並不令人意外，雖然登記的選民大減，但預料中央會督促選民投

票，推高選委會選舉，但選民基礎較以往大減，且團體選民與政府關係密切，令人質疑選舉的認

受性。

任何人均可就選民資格，可於周四前提出申索或反對，正式選民登記冊將於下月５日發表，

９月１９日將選出新一屆選委會。（ｃｌ）（ｚｚ）

