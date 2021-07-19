【企業盈喜】濱海投資（２８８６）料中期純利增逾５０％

《經濟通通訊社１９日專訊》濱海投資（０２８８６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月的純利按年錄得增長約逾５０％。倘不計及集團去年同期收回天津鋼管製造有限公司大額應收
賬款並相應轉回已經計提的約港幣５１５４萬元壞賬之一次性影響，純利則預期錄得顯著增長約
逾１１０％。
該等增長主要歸因於在雙碳目標及環保生態政策大力推動下，集團管道天然氣銷售、工程
施工及天然氣管道安裝收入錄得顯著增長。（ｓｌ）
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