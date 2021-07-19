創維集團（００７５１）建議分拆創維電器深圳創業板上市

《經濟通通訊社１９日專訊》創維集團（００７５１）公布，建議分拆間接非全資附屬公司

創維電器業務於深圳創業板獨立上市，聯交所上市委員會已確認其可進行建議分拆，目前正在審

查市場狀況以及分拆的方案，包括上市時間。

該集團指，創維電器主要業務包括研發、製造和銷售冷藏冷凍存儲類產品和洗滌護理類設備

，目前包括冰箱、冰櫃、洗衣機及乾衣機。建議分拆一旦實現，將可能構成一項須予公布交易。

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