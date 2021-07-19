創維集團（００７５１）建議分拆創維電器深圳創業板上市

《經濟通通訊社１９日專訊》創維集團（００７５１）公布，建議分拆間接非全資附屬公司
創維電器業務於深圳創業板獨立上市，聯交所上市委員會已確認其可進行建議分拆，目前正在審
查市場狀況以及分拆的方案，包括上市時間。
該集團指，創維電器主要業務包括研發、製造和銷售冷藏冷凍存儲類產品和洗滌護理類設備
，目前包括冰箱、冰櫃、洗衣機及乾衣機。建議分拆一旦實現，將可能構成一項須予公布交易。
（ｗｈ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話19/07/2021
【陶觀天下】陶冬：中國經濟穩中有憂 歐央行退而求進
|中國故事16/07/2021
《神州經脈》全國碳交易鳴鑼 央企利潤創新高 A股放量下跌
|財經熱話16/07/2021
《股市一周》港股成功收復二萬八關 收報28004點
|財經熱話16/07/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》嘉利國際業績理想股息吸引 可現價買入中線持有
|財經熱話16/07/2021
【鋰躍龍門】鋰股魚躍龍門 龍頭「贛」創高峰
|香港政情16/07/2021
【國安立法】林鄭：夏寶龍提5項工作要求 候選人資格審查須把關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰