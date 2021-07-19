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19/07/2021 07:53

創維集團（００７５１）建議分拆創維電器深圳創業板上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》創維集團（００７５１）公布，建議分拆間接非全資附屬公司
創維電器業務於深圳創業板獨立上市，聯交所上市委員會已確認其可進行建議分拆，目前正在審
查市場狀況以及分拆的方案，包括上市時間。
　　該集團指，創維電器主要業務包括研發、製造和銷售冷藏冷凍存儲類產品和洗滌護理類設備
，目前包括冰箱、冰櫃、洗衣機及乾衣機。建議分拆一旦實現，將可能構成一項須予公布交易。
（ｗｈ）

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