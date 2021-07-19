【企業盈喜】佐丹奴（００７０９）料中期虧轉賺最少５０００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》佐丹奴（００７０９）公布，預期截至６月３０日止中期純利

不少於５０００萬元，而去年同期則虧損１﹒７５億元。

該集團指，轉虧為盈的主要原因是社交距離措施限制放？令銷售額有雙位數的增長、毛利率

改善、經營費用減少、使用權資產以及物業、機器及設備減值損失相對於去年同期的７１００萬

元減少。

該集團將於８月公布業績。（ｗｈ）

