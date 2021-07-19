【企業盈喜】康希諾（０６１８５）料中期虧轉賺最多１０億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》康希諾（０６１８５）公布，預期截至６月３０日止中期淨利

潤介乎約９億至１０﹒５億元（人民幣．下同），去年同期淨虧損約１億元，而扣除非經常性損

益後的淨利潤預期介乎８﹒５億至１０億元，去年同期淨虧損約１﹒１６億元。

該集團指，預期期內收入介乎約２０億至２２億元，而去年同期無收入。該集團指，扭虧為

盈主要由於重組新型冠狀病毒疫苗克威莎在國內外銷售增長。

該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

