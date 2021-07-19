【企業盈喜】中州證券（０１３７５）料中期盈利增最多逾７倍

《經濟通通訊社１９日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，預期截

至６月３０日止中期盈利同比增長介乎約５﹒８３至７﹒１３倍，介乎約２﹒１１億元（人民幣

．下同）至２﹒５億元，扣除非經常性損益的淨利潤按年增長介乎約６﹒１９至７﹒６２倍，介

乎２億元至２﹒４３億元。

該集團指，上半年，內地資本市場發展良好，把握市場機遇，主體 業務穩健發展，投資銀

行業務、證券投資業務、子公司業務等收入增加，令純利上升。（ｗｈ）

