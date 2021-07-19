  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/07/2021 08:04

【企業盈喜】中州證券（０１３７５）料中期盈利增最多逾７倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，預期截
至６月３０日止中期盈利同比增長介乎約５﹒８３至７﹒１３倍，介乎約２﹒１１億元（人民幣
．下同）至２﹒５億元，扣除非經常性損益的淨利潤按年增長介乎約６﹒１９至７﹒６２倍，介
乎２億元至２﹒４３億元。
　　該集團指，上半年，內地資本市場發展良好，把握市場機遇，主體　業務穩健發展，投資銀
行業務、證券投資業務、子公司業務等收入增加，令純利上升。（ｗｈ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/07/2021
《神州經脈》全國碳交易鳴鑼　央企利潤創新高　A股放量下跌
財經熱話16/07/2021
《股市一周》港股成功收復二萬八關　收報28004點
財經熱話16/07/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》嘉利國際業績理想股息吸引　可現價買入中線持有
財經熱話16/07/2021
【鋰躍龍門】鋰股魚躍龍門 龍頭「贛」創高峰
香港政情16/07/2021
【國安立法】林鄭：夏寶龍提5項工作要求　候選人資格審查須把關
財經熱話16/07/2021
【零售市道回暖】莎莎、六福首季銷售比併，潘鐵珊首選莎莎！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金