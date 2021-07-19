《日入而息》中國恒大股債雙殺，恒指插５１４點

《今天重點》﹡金發局表示經濟不確定因素將持續，倡港明確最有效行動方針；美國向在港

美國企業發營商警示，金發局表示營商環境及地位不受影響

﹡美國向在港美企發營商警告，許正宇批評無事生非

﹡恆大（０３３３３）２０２５年６月到期美元債創去年９月以來最大跌幅；

銀行申請凍結財產，中國恆大股債雙殺；將依法起訴廣發銀行濫用訴訟前保

全行為

﹡李小加出任ＭａｒｋｅｔＡｘｅｓｓ董事

﹡本港今日無新增確診個案



《即日市況》﹡恆指低收５１４點報２７４８９，科指跌１８２點報７４３１



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒０１％，恆大資產被凍結拖累地產股



《美元匯價》﹡美元短期仍略有優勢，但９３以上高追要審慎；歐元最新報１﹒１７７６

╱８０，日圓最新報１０９﹒７７╱７８



《公司業績》﹡東方匯財證券（０８００１）半年少賺４７﹒１％，不派息



《公司資訊》﹡上坤地產（０６９００）建議發行綠色優先票據

﹡中國支付通（０８３２５）訂備忘擬購福建醫療科技公司股權

﹡中國地產（０１８３８）撤銷通過擬拍賣出售４號地段地皮提出申請

﹡中國擎天軟件（０１２９７）助力紅豆股份推出中國碳中和服裝產品

﹡芭迪貝伊（０８２９７）擬改名「海納星空科技」，帶來新氣象

﹡鵬程亞洲（００９３６）中文簡稱改「佳兆業資本」本周三生效

﹡阿里巴巴（０９９８８）啟動史上最大規模校招，首開放４５種新職位；阿

里巴巴贈「數字雲徽章」予親身採訪東奧的傳媒，可用作數碼卡片

﹡勝龍國際（０１１８２）朱天相辭任聯席行政總裁及執行董事職位

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）今年第二季原煤產量按年跌１１％至１５００

萬噸

﹡元力控股（０１９３３）聯營公司中標保定市垃圾分類運營項目

﹡Ｂ＆Ｄ（０１７８０）急升１７５％後中途停牌，待刊內幕消息

﹡聯交所譴責法諾集團（０８１５３）兩名前任董事

﹡大自然家居（０２０８３）下午起停牌，待刊內幕消息

﹡和鉑醫藥（０２１４２）與西奈山醫療系統尋求未來協作，開發可供治療應

用的抗體

﹡華商國際海洋控股（００２０６）獲招商局入主，董事及首席執行官辭任

﹡中煤能源（０１８９８）６月份商品煤銷量按年升１﹒３％至２３４７萬噸

﹡泓富產業信託（００８０８）與星展香港簽訂首筆８億元可持續發展表現掛

勾貸款

﹡聯交所表示龍潤茶（０２８９８）周三起將取消上市地位

﹡建灝「上嵐」加推１３伙，折實價約５１５萬元起



《國企紅籌》﹡中車（０１７６６）時速６００公里高速磁浮交通系統明日青島問世

﹡上海醫藥（０２６０７）子公司仿製藥在美申請獲批



《神州民企》﹡騰訊（００７００）回應造芯：有特定芯片研發需要，但非通用芯片；騰訊

控股擬收購英國遊戲公司ＳＵＭＯ股票

﹡恆大（０３３３３）２０２５年６月到期美元債創去年９月以來最大跌幅；

銀行申請凍結財產，中國恆大股債雙殺；將依法起訴廣發銀行濫用訴訟前保

全行為



《中國要聞》﹡５Ｇ基站集採結果出爐，華為成最大贏家佔六成份額

﹡內地首宗個人破產申請獲法院批准，創業失敗欠債７５萬

﹡三名中鐵子公司中國僱員在西非馬里建築工地遭綁架

﹡中國貿促會表示搭建更多平台，推動外貿出口穩中提質

﹡北上廣等五城率先開展國際消費中心城市培育建設

﹡北京密雲水庫水位達１４９﹒８１米，本世紀新高

﹡李克強與巴國總理通話，稱務必將恐襲兇手繩之以法

﹡科技部等１３部門發文支持女性科技人才創新創業

﹡發改委表示「十四五」進一步加快國家區域醫療中心建設；經濟運行仍存不

少矛盾問題，下半年要更努力；關注價格異動，組織後批次大宗商品國儲投

放；上半年新增先進煤炭產能１﹒４億噸以上；局部地區高峰時段電力供需

偏緊；傳發改委要求電廠建立至少可供七天消耗的煤炭庫存

﹡據報監管要求螞蟻等互金平台明年底完成個人徵信整改

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；人行表示６月滬、深市日

均交易量按月增１１％及１４％；７月ＬＰＲ預測分歧大，降準考驗銀行降

成本傳導力度

﹡私募行業優勝劣汰，４４家私募被註銷

﹡上海發布互聯網不正當競爭案例，涉支付寶、騰訊等

﹡李強稱在浦東全域打造特殊經濟功能區

﹡滬市監局突擊檢查並約談華萊士快餐連鎖店

﹡華為Ｐ５０下周四發布：搭載業界首創全新影像技術

﹡工信部表示目前尚有７１款Ａｐｐ未完成整改

﹡滴滴澄清「將於７月２０日停止網絡服務」為謠言

﹡讀客文化上市暴漲１９倍，成為今年首日升幅最大新股

﹡中汽協表示６月商用車產銷同比大幅下降２６％和１７％；中汽協副秘書長

帶隊赴長汽調研，談及芯片供應等問題



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，行政院高官違反防疫規定辭職



《其他消息》﹡何建宗稱夏寶龍講話反映中央關心香港房屋問題

﹡政府考慮竹篙灣檢疫中心設票站，供隔離市民投票

﹡選委會選民登記大跌９７％，會計、法律及教育界大減

﹡金發局表示經濟不確定因素將持續，倡港明確最有效行動方針；美國向在港

美國企業發營商警示，金發局表示營商環境及地位不受影響

﹡美國稱中國違反世貿裁決，要求批准對華出口實施報復

﹡英國制定計劃，促進與發展中經濟體之間的貿易

﹡新修訂《入境條例》８月起生效，可要求航空公司禁載個別乘客

﹡基層社團部分以相同地址登記，有選民登記多於一界別；基層社團「開心一

族」為新社聯屬會，主要辦康樂活動

﹡本港５月商品出口貨量升１７﹒７％，進口升２０﹒１％

﹡市傳銀行調升按揭現金回贈優惠，但經絡按揭料回調利率機會不大

﹡仲量聯行表示次季中環甲廈租賃交投量按季增３９﹒４％

﹡周末十大二手屋苑成交下跌，但２２周維持雙位數

﹡深股通額度全日用近５０﹒６億元；滬股通額度全日用近２７億元，陸股通

流入４４億元

﹡匯豐「大灣區青年就業計劃」聘百職位，首批本周入職

﹡東京奧運村首宗確診、三名運動員染疫；日本調查顯示逾半受訪者反對奧運

會繼續舉行

﹡澳門氣象局表示明日凌晨至早上改發８號風球機會較低至中等

﹡澳門第二季幸運博彩毛收入按季增加７﹒４％

﹡Ｎｏｗ新聞台副總裁鄭麗矜辭職，傳下月中離職

﹡富途表示首季度女性投資者按年增逾５倍，其中四成是９０後

﹡李小加出任ＭａｒｋｅｔＡｘｅｓｓ董事

﹡證監會公開譴責ＢＩＴ Ｍｉｎｉｎｇ違反《收購守則》；證監會制裁中順

證券期貨負責人，ＣＥＯ牌照被吊銷十個月

﹡九巴表示屯馬線開通後每日乘客量下跌５萬人次

﹡林鄭稱完善選舉制為解決香港深層次問題提供基礎

﹡富友支付、Ｖｉｓａ和Ｎｉｕｍ推出全球商務支付解決方案



《大國博弈》﹡美國商會表示希望中國保證香港商業環境不受侵蝕

﹡總商會表示未見香港有很大營運風險，會員未減少投資



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診個案

﹡台灣新增１５宗本土確診，當局稱接近下調警戒標準

﹡醫管局表示周五起再多４間醫院將提供特別探訪安排

﹡梁子超稱七成接種率或未足以建立免疫屏障

﹡智飛生物彈２％，研究稱其疫苗對Ｄｅｌｔａ病毒有效

﹡曾祈殷稱政府應考慮延長開放社區疫苗接種中心

﹡港府表示逾２００萬人已接種兩劑疫苗

﹡聶德權稱國泰逾八成駐港機組人員接種至少一劑疫苗；接種中心會否９月底

關閉，視乎未來兩周情況

﹡長江集團及李嘉誠基金會２０００萬禮券抽獎明起接受登記

﹡房協向租戶等派發１００元現金券，已打針可額外獲２００

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