《外資精點》大摩升港交所目標價至５１５元，料受惠於中概股監管

《經濟通通訊社２０日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，港交所（００３８８）將受惠於

內地加強對中概股在海外上市的監管新規，儘管短期上行幅度有限，但該行仍稍為調升港交所的

每股盈利預測，目標價由４８０元，上調７﹒３％至５１５港元，維持「與大市同步」評級。

外電早前引述知情人士報道，內地計劃讓赴香港公開上市的公司免於申請網絡安全監管機構

的批准，從而為選擇香港、而不是美國發行股份的互聯網公司消除擔憂。大摩報告指出，值得注

意的是，早在２０１８年１２月，中國證監會與香港證監會已簽署《關於跨境受監管機構監管合

作及交換信息諒解備忘錄》，認為內地監管當局或進一步推動更多ＩＰＯ赴港上市，而這一趨勢

長遠將帶動港股的交投量。

大摩指，近期的監管風波確立了港交所作為全球流動性進入中國市場的結構性地位。該行估

計，中資的美國預託證券（ＡＤＲ）帶動美股的平均每日成交量（ＡＤＶ）每年增加３７億美元

；按此推算，如果中概股ＩＰＯ從美國轉赴到香港上市，港股每年的交易量或因而增加１００億

港元。

但大摩強調，港股成交不會立即飆升，因為港交所料短期內不會放寬對ＶＩＥ結構公司的審

查，有關公司或需要花時間重組公司結構以滿足港股上市要求。此外，中美兩國的任何印花稅上

調等跡象，都會拖慢港交所的市場流通速度。（ａｃ）



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