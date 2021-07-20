《盤前攻略》石油及銀行股料今早受壓，恒指或試２７２００點

《經濟通通訊社２０日專訊》市場憂慮新冠Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散傳播，或將影響旅遊業

及重啟經濟，隔晚美股三大指數重挫，道指盤中更曾大跌９４６點低見３３７４１點，所有成分

股均錄得下跌，其中波音跌４﹒９４％為表現最差道指成分股，陶化學跌３﹒７％，迪士尼跌３

﹒５５％，旅行者財產顯跌３﹒２８％；市場資金避險流入債市，１０年期國債再次跌破１﹒２

％水平，英德兩國國債收益率亦創五個月新低。最終道指收報３３９６２點，跌７２５點或２﹒

０９％；納指收報１４２７４點，跌１５２點或１﹒０６％；標指收報４２５８點，跌６８點或

１﹒５９％。



＊夜期低水２７５點＊



港股夜期收報２７２１５，跌２５４點，低水２７５點。港股ＡＤＲ比例指數跌２２９點或

０﹒８４％，收報２７２６０點。其中，匯控較港股跌２﹒５９％，折合為港元４１﹒６４元。

中石化較港股跌１﹒３７％，折合為港元３﹒６１元。中人壽較港股跌１﹒１３％，折合為港元

１３﹒５９元。中石油較港股跌２﹒５７％，折合為港元３﹒２７元。騰訊較港股跌１﹒０４％

，折合為港元５４３﹒８０元。長和較港股跌１﹒０７％，折合為港元５７﹒２８元。



＊港股今早或試２７２００水平，舊經濟股料繼續下挫＊



隔晚美股憂慮變種病毒而急跌，預計港股今日跟隨並低開，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ

５０指數現報２７３５３點，跌１００點或０﹒３７％。港股有機會進步測試２７２００點水平

，不排除隨時失守二萬七關口，其中舊經濟股跌幅相信較為顯著，銀行股及石油股相信將成為大

市沽壓對象，投資者如見科技股同樣錄得下挫的話，可以考慮小量進場。（ｕｌ）

