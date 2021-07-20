《套期保值－蕭猷華》油組達成增產協議，油價顯著回落

《套期保值》油價昨天（１９日）急挫，紐約期油下跌５﹒３９美元，收報６６﹒４２美元

；布蘭特期油下跌４﹒９７美元，收報６８﹒６２美元。石油輸出國組織與盟國ＯＰＥＣ＋已就

增產計劃達成協議，由８月至１２月，每月擴大４０萬桶日產量，直至現時每日５８０萬桶減產

量全部回補為止，預計２０２２年９月結束所有減產配額。此前，阿聯酋曾要求該國原油產量基

準應該從每日３２０萬桶提升至３８４萬桶，不過沙特阿拉伯等油組成員國提出反對，結果會議

一度擱置，紐約期油曾經升至每桶７７美元，兩年多高位。



市場憂慮油組與盟國談判破裂，顯示內部矛盾激烈，ＯＰＥＣ＋組織名不副實，擔心引發新

一輪價格戰，油價高位震盪，紐約期油一度從高位急跌。



最終，周日（１８日）又早與盟國一致同意將阿聯酋產量基準提升至每日３５０萬桶，沙特

阿拉伯和俄羅斯基準產量提升至每日１１５０萬桶，伊拉克與科威特分別提升至每日４８０萬桶

和３５０萬桶。



隨著全球接種疫苗人數提升，經濟重啟，需求增加，導致供求失衡，油價飆升，引發通脹，

拖累全球經濟復甦，ＯＰＥＣ＋達成增產計劃，筆者認為短期的確可以緩解油價上升壓力，但長

遠而言，還要看美國頁岩油產量、Ｄｅｌｔａ變種病毒能否受控、美國聯儲局貨幣政策等因素。

不過，７７美元的紐約期油價格，很大機會已經見頂。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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