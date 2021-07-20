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即市新聞

20/07/2021 09:24

《套期保值－蕭猷華》油組達成增產協議，油價顯著回落

　　《套期保值》油價昨天（１９日）急挫，紐約期油下跌５﹒３９美元，收報６６﹒４２美元
；布蘭特期油下跌４﹒９７美元，收報６８﹒６２美元。石油輸出國組織與盟國ＯＰＥＣ＋已就
增產計劃達成協議，由８月至１２月，每月擴大４０萬桶日產量，直至現時每日５８０萬桶減產
量全部回補為止，預計２０２２年９月結束所有減產配額。此前，阿聯酋曾要求該國原油產量基
準應該從每日３２０萬桶提升至３８４萬桶，不過沙特阿拉伯等油組成員國提出反對，結果會議
一度擱置，紐約期油曾經升至每桶７７美元，兩年多高位。

　　市場憂慮油組與盟國談判破裂，顯示內部矛盾激烈，ＯＰＥＣ＋組織名不副實，擔心引發新
一輪價格戰，油價高位震盪，紐約期油一度從高位急跌。

　　最終，周日（１８日）又早與盟國一致同意將阿聯酋產量基準提升至每日３５０萬桶，沙特
阿拉伯和俄羅斯基準產量提升至每日１１５０萬桶，伊拉克與科威特分別提升至每日４８０萬桶
和３５０萬桶。

　　隨著全球接種疫苗人數提升，經濟重啟，需求增加，導致供求失衡，油價飆升，引發通脹，
拖累全球經濟復甦，ＯＰＥＣ＋達成增產計劃，筆者認為短期的確可以緩解油價上升壓力，但長
遠而言，還要看美國頁岩油產量、Ｄｅｌｔａ變種病毒能否受控、美國聯儲局貨幣政策等因素。
不過，７７美元的紐約期油價格，很大機會已經見頂。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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