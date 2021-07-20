【金何所往】儲局加息勢必推低金價，短線欠缺方向

《經濟通通訊社記者吳藹林２０日專訊》通脹疑慮未有降溫，美國聯儲局何時減買債、加息

時間表成市場焦點，相關行動足以撼動美元走勢。同時，金價波動未見減弱，６月初一度突破１

９００美元，６月中曾跌至１７６０美元水平，近期重上１８００美元以上，反映好淡雙方角力

。未來到底有甚麼因素左右金價走勢？投資者若看好金價，有什麼投資產品可供選擇？



＊金價走勢多看美元，虛擬貨幣能否取代黃金成疑＊



黃金用途廣泛，可用作裝飾、投資和工業用途。金可以在各類電子設備中用作耐腐蝕的電子

連接器，還用於屏蔽紅外線，生產有色玻璃和金箔等。美元走勢及通脹率高低，甚至虛擬貨幣的

價格變化，均可成為金價波動的因素。

聯儲局關注的個人消費開支通脹（ＰＣＥ）目前已飈升至１９９２年以來最大按年增速，遠

高於局方制訂的２％目標，惟聯儲局主席鮑威爾堅稱高通脹只屬暫時性，距離減少買債時間仍有

十分漫長的路。因此即使點陣圖反映委員預計２０２３年將至少加息兩次（假設每次加０﹒２５

％），現時局方仍未提出清晰的「收水」時間表。不過，當聯儲局落實加息，實質利率若然上升

（還看通脹變化），這將會改善甚至逐步扭轉負利率環境，資金傾向從無息資產流向有息資產，

令金價潛在下跌風險。不過，現時通脹率向上，聯儲局未提「收水」，金價卻未有抽上，反映金

市欠缺明顯方向。

另外，部份市場人士認為，虛擬貨幣亦有抗通脹和避險的特性，可以成為黃金的潛在替代品

。然而，據外媒報道，英國研究機構ＣｒｙｐｔｏＣｏｍｐａｒｅ數據稱，包含Ｃｏｉｎｂａｓ

ｅ、Ｋｒａｋｅｎ、幣安和Ｂｉｔｓｔａｍｐ等大型交易所，今年６月合計的虛擬貨幣交易額驟

減４２﹒７％至２﹒７兆美元，衍生商品交易額也下降４０﹒７％至３﹒２兆美元。根據Ｃｏｉ

ｎｂａｓｅ數據，比特幣現價自高位逾６３０００美元已下跌逾５０％；以太坊自高位逾４１０

０美元亦插近六成，且將要面臨的監管風險不容輕視。



＊大行對金價看法分歧，高盛：加密幣無法長期保值＊



各大行對未來金價走勢看法相當分歧。高盛表示，黃金比加密貨幣更適合被當作抗通脹工具

，認為加密貨幣遠遠不像黃金，無法達到長期保值的作用。高盛稱，如果美國投資者將黃金ＥＴ

Ｆ的配置比率提升至２０１１年高峰，相當於投資組合０﹒７％，金價有望攀升至２５００美元

。

蒙特利爾銀行資本市場分析師則認為，黃金ＥＴＦ已出現資金外流，雖然市場已經關注美聯

儲減少買債的可能性，但預計未來幾個月，各國央行和ＥＴＦ對黃金和白銀的需求將相對強勁，

尤其當市場波動性加大的情況下。考慮到實際收益率為負、地緣政治緊張加劇及金融市場可能出

現更大波動，２０２１至２０２２年期間出現大規模資金外流的機會較低。該行預計，最早從明

年開始的加息將拖累金價，料明年均價約１７３１美元，２０２３年均價約１７６３美元。



＊金礦股以山東黃金紫金最貼金價＊



投資者若看好金價，在港股市場中可選擇購入金礦股和黃金ＥＴＦ，金礦股以山東黃金（０

１７８７）和紫金（０２８９９）表現與金價最為貼近，前者於截至２０２０年１２月底止年度

來自銷售金錠、黃金相關產品和其他的收入佔總收入９９﹒８５％，後者黄金業務銷售收入佔總

收入的６１﹒３２％。

山東黃金以黃金開採為主業，擁有勘探、採礦、選礦、冶煉（精煉）和黃金產品深加工、銷

售。公司在中國擁有１３座金礦，分布於山東、福建、內蒙、甘肅等地；海外方面擁加納的納姆

迪尼金礦（有約１４５噸金礦石儲量）和阿根廷聖胡安省貝拉德羅金礦的５０％股權。截止去年

底，公司合計黃金資源量１１１４﹒１８噸，原礦品位每噸１﹒６８克，此外集團有採礦權黃金

資源量１３２﹒１１噸，探礦權黃金資源量５７９﹒３５噸。

在５月尾，公司發布公告指其中國境內主力礦山三山島金礦、新城金礦、焦家金礦、東風礦

區已經通過覆工驗收，並逐漸恢覆生產，目前尚未達產，其合計生產能力暫為上年度的約２５％

；四座礦山去年合計佔公司礦產金產量６０﹒６８％，營業收入占礦產金營業收入的６１﹒５６

％。

而紫金除了採金外，還有銅、鋅、銀等勘探業務。於７座中國金礦中擁有權益，位於山西、

河南、甘肅、貴洲、內蒙古等，於六座海外金礦中擁有權益，分布於塔吉克、吉爾吉斯、巴布亞

新幾內亞和澳洲等。公司海外金銅礦產資源儲量和產量、利潤貢獻率額均超過或接近集團總量的

一半。截止去年底，公司合計黃金資源量２３３３﹒６４噸，銀資源量２９２３﹒５５噸、梓資

源量１０３２﹒７噸。



＊投資黃金，ＥＴＦ簡單直接＊



集團旗下丘卡盧－佩吉銅金礦上部礦帶採選項目獲進入試生產階段。該金礦上部礦帶採選項

目設計年處理礦石３３０萬噸，投產後預計年均產銅９﹒１萬噸；產金２﹒５噸，計劃於今年

９月之前完成試產階段所有工作並提交礦業部驗收。

若然只想簡單地投資黃金，則本港流通量較高的黃金ＥＴＦ，有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８

４０），每當投資者買入ＥＴＦ，基金便會買入相應價值的實金作儲備。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ的資

產淨值是參考倫敦金銀市場協會（ＬＢＭＡ）黃金下午定盤作定價。截至今年６月底的一年，Ｓ

ＰＤＲ金ＥＴＦ跟蹤金價的誤差為０﹒１５５８％。

