復銳醫療折讓１２﹒８％配股，淨籌６﹒１５億開發業務

《經濟通通訊社２０日專訊》復銳醫療（０１６９６）公布配股，配售價為每股股份２５﹒

９０元，較上日收市價每股股份２９﹒７０元折讓約１２﹒７９％，將予配發及發行最多２４０

０萬股股份，相當於擴大後公司已發行股本總額約５﹒１５％。

配售事項的最高所得款項淨額約為６﹒１５億元，擬用作開發及經營集團的注射填充業務以

及醫學美容牙科及個人護理業務單元；擴大全球銷售渠道及作一般營運資金。（ｐｌ）

