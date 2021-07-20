《專家之言－李偉傑》港股２７０００點見支持，消息主導去向

《專家之言》港股繼續不明不白的出現超過５００點下跌，何解會出現不明不白的下跌？市

場眾說紛紜，除了投資者入市意欲低，另外亦跟隨美股下跌，再加上高通脹以及變種病毒擴散，

但以上種種因素亦並非新鮮事，已經有所準備，但以早前７月２日，港股亦出現５００點以上跌

幅，當時市場人士亦認為下跌原因在於通脹問題高企、變種病毒擴散或者中美關係惡化，但最後

才知道是滴滴出行事件觸發起大市對科技平台監管憂慮升溫，春江水暖鴨先知，到底今次「春江

鴨」是否已知道政策再次有收緊而先行沽貨，還是港股積弱帶來再次調整機會，相信過兩天才知

道，若果４８小時過去仍未有負面消息公布的話，港股相信又可重拾反彈機會，現時看消息主導

大市去向的話，現階段港股在２７０００點至２７１００點２５０天平均線水平見到初步支持，

上方在２８３００點相信見初步阻力，而上周內地正式下調存款準備金率，對經濟及股市亦都帶

來正面幫助。



＊美企業績公布高峰，港股炒股不炒市＊



雖則美股在高位調整，為港股帶來震盪在所難免，但美股是在歷史高位帶來調整，而相反港

股仍在２８０００點附近水平，完全大落後，只要美股不是超過３００點下跌幅度的話，港股跟

隨機會並不大，不過今個星期亦是美國企業業績公布高峰期，公布業績的藍籌，周一有ＩＢＭ；

周二有Ｎｅｔｆｌｉｘ、聯合航空、哈利伯頓、瑞銀；周三有強生、可樂、Ｖｅｒｉｚｏｎ、惠

而浦、得州儀器；周四有英特爾、ＡＴ＆Ｔ、黑石、Ｔｗｉｔｔｅｒ、美國航空；周五有霍尼韋

爾、美國運通、斯倫貝謝等。另外美國亦有經濟數據公布，包括周二的新屋動工與周四的二手房

屋銷售。預料港股仍然繼續炒股不炒市，中資電訊股走勢跑贏大市，主要是中電信發出中期盈利

預喜，加上市場憧憬中電信未來可逐步提升派息比率，以及有望加快回歸Ａ股上市集資。此外，

本港收租類股份及零售股可受惠近日本港疫情受控，八月開始派發電子消費券，預料可刺激本地

零售消費，對以租金收入為主以及本地零售消費企業帶來正面幫助。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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