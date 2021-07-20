【恒大風波】午後近億掉頭掃恒大，惟分析籲一股不留！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２０日報道》中國恆大（０３３３３）壞消息一浪接一浪，不過

，湖南省邵陽市住建局午後公告，恢復恆大華府、恆大未來城項目預售許可，帶動恆大迅速收窄

跌幅，目前僅跌一成左右，且錄近９０００萬元資金掃貨，計及半日的逾千萬元質貨，意味以現

時與半日收市時相比，已有近億掉頭掃恆大。不過，分析認為，恆大資金鏈出現問題，料股價繼

續沉底，籲恆大系股份應「一股不留」，持貨者趁反彈及早止蝕離場。



＊利好消息不敵利淡消息，恆大系三股早段曾插逾一成＊



繼恆大遭內地銀行申請凍結逾１億人民幣資產後，公司再有壞消息。據湖南省邵陽市住建局

昨晚通知，即日起至１０月１３日，暫停恆大未來城項目和恆大華府項目的預售許可、網簽備案

和預售資金撥款，稱其監管及實際銷售金額不符，涉賬外收存、挪用預售資金行為，蓄意逃避監

管。雖然市傳恆大正考慮分拆礦泉水業務恆大冰泉來港上市，以籌集新資金。恆大對此未有回應

。不過，分析認為，恆大為降槓桿，持續出售非地產資產的股權和加速銷售回款，仍難以恢復投

資者信心。

恆大系三隻股份，包括恆大、恆騰網絡（００１３６）及恆大汽車（００７０８）早段齊齊

再急瀉逾一至兩成。當中，以恆大汽車盤中跌幅最大，一度滑近２１％，低見１２﹒７２元；其

次為恆騰網絡，最大跌幅約１７％，低見３﹒３５元，恆大則曾經瀉近１６％，低見６﹒９１元

。

恆大物業（０６６６６）表現相對較好，最大跌幅仍不足一成，皆因其昨晚發盈喜，預期上

半年多賺七成。

恆大日前遭廣發銀行申請凍結公司及旗下恆譽置業１﹒３２億元人民幣，集團其後承認為廣

發銀行發放的貸款，到期日為明年３月２７日。但集團同時認為，廣發銀行濫用訴訟前保全行為

，將依法起訴。



＊「禁賣樓」現羅生門，午後近億迅速撈恆大＊



不過，邵陽市住建局午後公告，根據恆大華府、恆大未來城項目開發企業整改情況，決定恢

復兩個項目的預售許可、網簽備案，以及預售資金撥付。另已將恆大華府、恆大未來城項目２０

２１年１－７月商品房銷售收入未進入監管帳戶的１﹒２８億元人民幣，歸集到當局主定的監管

帳戶，並承諾按揭部分在放款後按規定規集到監管帳戶。

資金迅速掉頭重投恆大懷抱「撈底」，恆大現時跌幅已收窄至約１０％，至７﹒４１元；資

金亦喜見重新流入。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，資金從半日的近１２００萬元淨主動賣出，

轉為淨買入近８９００萬元，較過去五個交易日的近４９００萬元淨自動買入更為理想；非散戶

，即成交金額１００萬以上的主動買沽比率亦改善至５１：４９，半日收市時則為４７：５３。

另外，據《經濟通ＨＶ２報價系統》的《大戶追蹤》功能，在十大淨被動買入╱賣出券商中

，分別代表上海和深圳北水的券商－－中國投資信息和中國創盈市場服務包辦十大淨被動買入券

商榜首兩位，分別錄約５１５９萬及３４０２萬元，兩間券商合計淨被動買入規模達８５６１萬

元，加權平均價分別為７﹒２６４元及７﹒３０５元。現價高於兩者的加權平均價，意則「托價

」成功。

日中相對強勢的恆大物業亦接近倒升，近跌不足０﹒６％，亦有逾８０００萬元資金淨主動

買入。



＊資金鏈出問題，熊麗萍：全系不沾手＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏ

ｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，恆大在未紓緩債務問題前，恆大系股份皆「一股不留」，建議持

有系內股份的投資者，則應趁短期反彈盡快止蝕離場，資金換馬至強勢股份，如內需消費股等。

雖然廣發銀行和恆大的債務規模不大，但反映恆大資金調配出現問題，對市場而言是重要的

信號。這可能觸發其他銀行跟隨收緊對恆大的貸款規模，加上恆大禁止賣樓，意味樓盤不能套現

，最終導致資金鏈出現問題。她續指，內地當局近年加大對內房債務的政策監管，尤其處罰對內

房進行違規貸款的銀行。她相信恆大屬個別事件，不至於是整個內房行業的問題，不過她對行業

前景持審慎態度。

