【企業盈喜】潪㵆發展（８４２３）料季度純利增加最少５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》潪㵆發展（０８４２３）公布，預期截至６月３０日止三個月

的未經審核純利將增加不少於５０％，去年同期純利則為２５０萬元。純利增加主要由於承接數

項項目，其原合約總金額及毛利率相較於去年同期高，導致期內提供維修及建築工程收入及毛利

均有所增加。季度業績預期不遲於８月１４日刊發。（ｗａ）

