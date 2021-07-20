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即市新聞

20/07/2021 16:24

《盤後部署》港股整體市寬仍差且成交淡靜，料仍有調整空間

　　《經濟通通訊社２０日專訊》市場憂慮新冠Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散傳播，或將影響旅遊業
及重啟經濟，隔晚美股三大指數重挫，拖累恆指低開９３點報２７３９５點。其後，新經濟股繼
續捱沽，加上石油股、金融股表現差，港股一度挫３６８點見２７１２１點。尾市新經濟股跌幅
收窄，港股全日收報２７２５９點，跌２３０點或跌０﹒８４％，主板成交１３９５﹒３５億元
。國企指數報９８６４點，跌９３點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報７３３７點，跌９４點或
跌１﹒２７％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３５３６點，跌２點或跌０﹒０７％，成交４２２６﹒５０億元
人民幣。深證成份指數報１５０１１點，升１８點或升０﹒１２％，成交５４４０﹒７２億元人
民幣。

＊ＡＴＭ沽壓減少惟忌掉以輕心＊
　
　　港股本日續跌近２００點，惟ＡＴＭ沽壓減少，短期恆指跌勢或喘定，但不能對大市掉以輕
心。
　　首先，截至上日（１９日）港股整體市寬依然較差。股價高於５０天線比率約４０﹒２％按
日跌２﹒５％；整體大市升跌比例為２２：７８。再者，成交量依然淡靜，反映市場氣氛依然偏
淡為主，意味即使不少股票股價大跌，仍未有大量資金願意主動撈貨。
　　其次，我們可留意羅素３０００指數，此可作為留意大市氣氛的指標之一。羅素３０００指
數已先轉弱，因為現時市場憂慮通脹加劇且疫情重趨嚴重，指數裡的中小型公司一定為資金優先
選擇的沽貨對象。另外，其估值亦處於高位。以羅素３０００指數過去２０個月盈利數據為基準
，現水平市盈率（Ｐ╱Ｅ）約為３４倍，高於兩年平均值２７﹒５倍１個標準差以上，或令大市
短期有調整壓力。
　　港股走勢方面，若未來數日仍未出現大陽燭承接，港股或大機會下試２５８００點至
２６０００點位置。（ｋｓ）

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