【國際要聞】伊拉克首都近郊爆炸３５人死，伊斯蘭國承認發動襲擊

《經濟通通訊社２０日專訊》據報伊拉克首都巴格達東郊發生恐怖襲擊，最少有３５人在爆
炸中死亡，超過６０人受傷，是巴格達近年最嚴重的襲擊事件之一，極端組織伊斯蘭國承認發動
襲擊，該組織委派一名施襲者在一個繁忙市集的人群中引爆炸彈背心，當時人們到市集購買糧食
，四處都見到人體殘肢。總統薩利赫譴責襲擊目標為平民，令人髮指，向死難者致哀，總理卡迪
米與高級安全官員舉行緊急會議應對恐襲，強調會繼續打擊恐怖主義（ｐｓ）
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