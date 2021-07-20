【外圍經濟】德國６月ＰＰＩ增速達３９年來高，能源價格上漲帶動

《經濟通通訊社２０日專訊》德國６月生產者物價指數（ＰＰＩ）增幅，按年增８﹒５％，
增幅高於市場預期的８﹒４％及於前值的７﹒２％，創自１９８２年１月新高。
德國６月ＰＰＩ按月升１﹒３％，增幅高於市場預期的１﹒１％，但低於前值的１﹒５％。
歐元兌美元在１﹒１７８０水平，ＰＰＩ上漲的主要因中間產品和能源價格大漲所致，而１９
８２年因第二次石油危機引致價格大漲。（ｐｓ）
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