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20/07/2021 17:45

《台股攻略－黃振宇》美股重挫，台股大跌２６１點

　　《台股攻略》因市場憂慮Ｄｅｌｔａ變種病毒釀成新一波疫情，美國道瓊斯指數昨晚
（１９日）重挫超過７００點；而台股今日（２０日）亦不能倖免，加權指數今早低開，其後因
電子及傳產股全面下跌而愈走愈低，最終收１７５２９點，下跌２６１點，成交金額為４６８６
億元（新台幣．下同）。
　　電子股今日個別發展，台積電表現相對呆滯，全日多數時間在平盤下徘徊，收５８１元，微
跌０﹒２％；鴻海走勢偏軟，收１１４﹒５０元，跌１﹒７％。大立光跌２％，收２９８０元，
失守３０００元關口，而聯發科因沽壓沉重，僅升０﹒１％，收９２０元。雖然資金流出電子股
，但ＩＣ設計股依然受到追捧，通嘉、安國及迅杰漲停，類比科及凱鈺升超過８％，而鑫創、佑
華、禾瑞亞、太欣及旺玖亦升超過３％。航運股三大貨櫃股今日全面重挫，陽明、長榮及萬海同
步挫超過８％，分別收１７０﹒５０元、１６９﹒５０元及２６０﹒５０元。散裝航運股方面，
志信及榮運均跌超過７％，而中航、新興、中櫃、台航及慧洋─ＫＹ則下跌超過４％。因憂慮
Ｄｅｌｔａ變種病毒在世界各地蔓延，資金流向生物科技股，高端疫苗、國光生、基亞、亞諾法
、台康生技及雃博漲停，而加捷生醫亦升超過５％。
　　環球股市再度受到疫情重挫，台股短期不能排除會反覆下試低位，加上指數仍未能成功站穩
萬八點，建議投資者謹慎而行。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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