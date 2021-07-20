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即市新聞

20/07/2021 11:32

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶努力托住大市

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、醫療保健業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為港鐵公司（０００６６）、港交所（００３８８）與ＥＳＲ（０１８２１），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中海油（００８８３）、匯控（００００５）與建設銀行（００９３９）。
　　港股開市後，好友曾努力阻止大市的跌幅擴大。觀乎各主要指數的跌幅，表現已算不錯。客
觀而言，現時五大指數都較依美指期貨計算出來的合理值偏高，情況以科技股最為明顯。恆生指
數的合理值現為２７０５６，而指數曾見升抵２２５３３，接近即市首個重要阻力位２７５６０
。另一方面，暫見低位為２７２８１，連合理值又未到，證明好友大戶正在努力托住大市於現水
平。昨晚（１９日）美股繼續急挫，令昨天港股錄得的低位未能為ｂ浪底；今天（２０日）的低
位又如何？須作進一步觀察。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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