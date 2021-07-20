《談國論企－黎偉成》油氣電６月續增產原煤再減

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣及電力等能源企業，於２０２１年６月維持穩定

增產佳態，反映出政府防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效使經濟重納復甦軌道，工商服務

各業的能源耗用回復常態甚至有所提升；而原煤生產則由５月份的升轉跌，屬持續減排環保政策

之使然。國家力促「國內大循環」和「國內外雙循環」政策，和維持內需側配合供給側，料經濟

今年會進一步提質重量發展，預期能源需求日殷。



＊天然氣生產和進口快增顯側重潔淨能源＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年６月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產普見穩定增長，最重的是國家積極扶植的潔淨能源政策得到落實，其中（一）天然氣的生

產和進口，保持近期相對快速增長的態勢，特別是（１）產量，於２０２１年６月所達１７２億

立方米，同比增１３﹒１％，而結合２０１９年之數使兩年平均增長（下同）達１２﹒２％，並

使天然氣產量於１－６月份累計１０４５億立方米的同比增長１０﹒９％，兩年均增１０﹒６％

，為相當良好的表現。

和（２）進口天然氣於２０２１年６月份達１０２１萬噸同比增長２２﹒６％，相對於

２０２０年同期進口８３３萬噸的１０﹒８％升幅高１１﹒８個百分點之普，遂使１－６月累計

進口５９８２萬噸的同比增長２３﹒８％，亦遠高於上年前６個月的３﹒３％達２０﹒５個百分

點。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是能源開發和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預

期良性成效。

反而之的，是（二）屬非潔淨能源的原煤，受到政策性的壓抑：生產於６月份產量３﹒２億

噸同比下跌０﹒５％，卻仍比２０２０年６月份產量３﹒３億頓同比略為回落１﹒２％，跌幅有

所收窄，尚可。進口煤炭於是月份所達２，８３９萬噸，同比增加１２﹒３％，使１－６月份累

計１﹒３９５６億噸的減幅收窄為１９﹒７％，顯然受到煤價上漲之困：秦皇港５５００大卡煤

炭每頓價格於６月２５日８１９元，比６月４日之數上升６﹒６％，更比２０２０年６月飆升

４７﹒３％，故自產總比進口會好一點。

至於其他能源項目，（三）原油保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年６月達１６６７萬

噸，同比增長２﹒８％，兩年均增１﹒７％，而１－６月產量累計９９３２萬噸，同比和兩年均

增的幅度分別為４﹒２％與２％，漲幅更高於２０２０年同期的０﹒７％，亦屬良性啟示。

原油生產由２０２０年二季度一直延續至２０２１年前６個月穩升之況，甚至有進一步改善

，乃因（ｉ）中國自去年３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值

ＧＤＰ於２０２１年一季度累計達２４﹒９３１萬億元同比所增長１８﹒３％，而經濟在二季度

保持穩定恢復，是為原油需求不斷增長的重要原因。

另一個重要因素，為（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，中國增加油產反映出原油需

求相當殷切：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年６月３０日每桶７６﹒９４美元，較６月１

日的７０﹒０３美元上升９﹒９％，相對於２０２０年６月３０日之４１﹒６４美元，同比上升

８４﹒７７％，便可見內地原油增產顯需求強烈，不因油價環比及同比皆大升而減產。

即使（ＩＩ）進口原油，於２０２１年５月份達４０９７萬噸同比減少１４﹒６％，惟

２０２０年同期則增加進口１９﹒２％至４７９７萬噸；而２０２１年１－５月份累計進口

２﹒２０５４億噸的升幅２﹒３％，低於上年同期所增的５﹒２％。油價上漲對進口原油確有一

定的壓力。



＊發電量穩定增長顯工商各業運作發展佳＊



和（ＩＩＩ）加工原油，於２０２１年５月份產量達６０８２億噸同比增長５﹒１％，兩年

平均增長為７﹒０％；而１－６月份累計加工３﹒５３３５億噸同比增長１０﹒７％，兩年均增

５﹒５％，上年前６個月加工量同比僅增０﹒６％。此項顯中國的原油耗用需求強烈。

（四）電力行業，發電量於２０２１年６月份達６８６０億千瓦時的同比增長７﹒４％，成

１０連升，兩年均增７％，使１－６月份累計３﹒８７１７億千瓦時同比增長１３﹒７％，和兩

年均均亦達５﹒９％；其中火力發電兩年均增７﹒７％、風力增１４﹒１％，核電升１３﹒３％

，水電增０﹒５％，太陽能增９﹒１％，屬全面上升態勢。夏季是耗電旺季。

要重申：能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有

良好啟示性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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