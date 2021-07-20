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20/07/2021 10:03

《異動股》恒大跌幅擴大至１４％市值跌穿千億，股價失守７元關口

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆大（０３３３３）跌幅擴大至１３﹒８９％，報７﹒０７元
，最低見６﹒９１元創逾４年低，現市值降至９３６億，成交約５５４３萬股，涉資４﹒１億元
，現價計暫連跌兩日，累計跌幅２７﹒８６％。該股。
　　湖南省邵陽市住建局通知，即日起至１０月１３日，暫停恆大未來城項目、恆大華府項目的
預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款。兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外
收存和使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管。
　　根據公告，今年以來截至７月１３日，恆大未來城項目銷售商品房成交金額２﹒９億元人民
幣，但進入監管帳戶金額僅１﹒０６億元人幣。恆大華府項目成交金額２﹒３８億元人幣，進入
監管帳戶金額只有約１７００萬元人幣。兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和
使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管，又指多次約談並下達整改通知書，惟恆大置若罔聞
，拒不整改，目前仍未有任何實際整改行動。
　　現時，恆生指數報２７４３７，跌５１點或跌０﹒１９％，主板成交２８１﹒２７億元。國
企指數報９９１７，跌４０點或跌０﹒４１％。恆生科技指數報７４２３，跌８點或跌０﹒１２
％。
　　即月期指新報２７４４０，跌２９點，高水２點。即月國指期貨報９９２１，跌３３點，高
水３點。即月科指期貨新報７４１８，升１８點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３５１７，跌２１點或跌０﹒６％，成交１２６６﹒７８億元人民幣。深證
成份指數報１４９６３，跌２９點或跌０﹒１９％，成交１６８４﹒３３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　７﹒０７元　　　跌１３﹒８９％
　　恆騰　　（００１３６）　　　３﹒５２元　　　跌１３﹒０９％
　　恆大汽車（００７０８）　　１３﹒９０元　　　跌１３﹒６６％
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒９２元　　　無升跌
　　恆大物業（０６６６６）　　　６﹒２６元　　　跌６﹒９８％
　　華置　　（００１２７）　　　３﹒１７元　　　跌８﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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