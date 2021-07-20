《異動股》恒大跌幅擴大至１４％市值跌穿千億，股價失守７元關口

《經濟通通訊社２０日專訊》恆大（０３３３３）跌幅擴大至１３﹒８９％，報７﹒０７元

，最低見６﹒９１元創逾４年低，現市值降至９３６億，成交約５５４３萬股，涉資４﹒１億元

，現價計暫連跌兩日，累計跌幅２７﹒８６％。該股。

湖南省邵陽市住建局通知，即日起至１０月１３日，暫停恆大未來城項目、恆大華府項目的

預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款。兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外

收存和使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管。

根據公告，今年以來截至７月１３日，恆大未來城項目銷售商品房成交金額２﹒９億元人民

幣，但進入監管帳戶金額僅１﹒０６億元人幣。恆大華府項目成交金額２﹒３８億元人幣，進入

監管帳戶金額只有約１７００萬元人幣。兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和

使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管，又指多次約談並下達整改通知書，惟恆大置若罔聞

，拒不整改，目前仍未有任何實際整改行動。

現時，恆生指數報２７４３７，跌５１點或跌０﹒１９％，主板成交２８１﹒２７億元。國

企指數報９９１７，跌４０點或跌０﹒４１％。恆生科技指數報７４２３，跌８點或跌０﹒１２

％。

即月期指新報２７４４０，跌２９點，高水２點。即月國指期貨報９９２１，跌３３點，高

水３點。即月科指期貨新報７４１８，升１８點，高水１１點。

上證綜合指數報３５１７，跌２１點或跌０﹒６％，成交１２６６﹒７８億元人民幣。深證

成份指數報１４９６３，跌２９點或跌０﹒１９％，成交１６８４﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ７﹒０７元 跌１３﹒８９％

恆騰 （００１３６） ３﹒５２元 跌１３﹒０９％

恆大汽車（００７０８） １３﹒９０元 跌１３﹒６６％

盛京 （０２０６６） ６﹒９２元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ６﹒２６元 跌６﹒９８％

華置 （００１２７） ３﹒１７元 跌８﹒１２％

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（ｎｓ）

