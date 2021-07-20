《午市前瞻》港股受多個利淡因素影響，料最差跌至２６２００點

《經濟通通訊社２０日專訊》恆生指數半日收市報２７１６３，跌３２５點或１﹒１９％，

主板成交７３４﹒７３億元。恆生中國企業指數報９８１１，跌１４６點或１﹒４７％。恆生科

技指數報７３１０，跌１２１點或１﹒６３％。



＊溫鋼城：市場已對恆大失去信心，股價看５元＊



半日港股跟隨美股下挫，傲揚集團基金經理溫鋼城表示，疫情是股市回調的借口，另外港股

還有美元強勢、科技公司遭中國政府打壓等利淡因素，料恆指會跌穿二百五十天線，達２６２０

０點至２６５００點。他認為，比起疫情的確診數字，投資者更需要留意死亡數字。

美國總統拜登表明物價上升只屬暫時，因其要解釋為支撐經濟的放水行為。油價於約７５美

元見阻力，商品價格亦未有急升，現時看通脹確實只屬短期，而拜登對華敵對行為目的是力保美

元地位。

受債務問題影響，恆大（０３３３３）市值已失千億元關。溫鋼城表示，廣發銀行請求凍結

的１３２０１萬元人民幣數目不算大，但市場恐做成蝴蝶效應，其他銀行彷效或提高未來恆大借

貸利率，恆大靠借貸周轉售樓還款的經營方式更難運作。市場已對恆大失去信心，股價看５元。

外電引述知情人士透露，中國恆大正在考慮將瓶裝水業務子公司恆大冰泉赴香港上市。溫鋼

城估計該品牌市佔率不高，且投資者知道集團水緊，新股將遭壓價，較大機會以單位數市盈率上

市。（ｎｓ）

