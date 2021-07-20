【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒５億人幣，買李寧沽騰訊

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指低開９３點，報２７３９５點。最多升４３點報

２７５３２點，最多跌３６８點報２７１２１點。恆指收報２７２５９點，跌２３０點或

０﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒５億元人民幣，增加５６０１﹒９％。北水淨買入最多

的個股依次是李寧（０２３３１）、信達生物（０１８０１）、華潤啤酒（００２９１）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、微盟集團（０２０１３）、中國海洋石油

（００８８３）。

主板成交１３９５﹒３５億元減少２﹒３％。其中港股通成交３５２﹒１億元，佔總成交

２５﹒２％。



＊美股急插拖累，騰訊重磅難避＊



李寧升３﹒０１％報９４﹒２元，北水淨買入３﹒７億元。信達生物跌３﹒８６％報８７﹒

１元，北水淨買入３﹒２億元。華潤啤酒升２％報６８﹒８５元，北水淨買入２億元。

下架整改一個多月的「搜狗輸入法」和「訊飛輸入法」已在各大安卓應用商店內重新上架。

不過，受累於昨晚美股三大指數急跌，港股氣氛轉差，騰訊控股跌１﹒２７％報５４２﹒５元，

北水淨賣出３３﹒５億元。微盟集團跌８﹒５３％報１０﹒９４元，北水淨賣出５﹒７億元。中

國海洋石油跌１﹒７５％報７﹒８４元，北水淨賣出４﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

李寧 （０２３３１） ３﹒６５

信達生物 （０１８０１） ３﹒２０

華潤啤酒 （００２９１） １﹒９６

東岳集團 （００１８９） ０﹒７５

中國移動 （００９４１） ０﹒４８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －３３﹒５４

微盟集團 （０２０１３） －５﹒６７

中國海洋石油 （００８８３） －４﹒９１

吉利汽車 （００１７５） －４﹒６６

美團 （０３６９０） －２﹒６３

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