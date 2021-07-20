  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒５億人幣，買李寧沽騰訊

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆指低開９３點，報２７３９５點。最多升４３點報
２７５３２點，最多跌３６８點報２７１２１點。恆指收報２７２５９點，跌２３０點或
０﹒８４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒５億元人民幣，增加５６０１﹒９％。北水淨買入最多
的個股依次是李寧（０２３３１）、信達生物（０１８０１）、華潤啤酒（００２９１）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、微盟集團（０２０１３）、中國海洋石油
（００８８３）。
　　主板成交１３９５﹒３５億元減少２﹒３％。其中港股通成交３５２﹒１億元，佔總成交
２５﹒２％。

＊美股急插拖累，騰訊重磅難避＊

　　李寧升３﹒０１％報９４﹒２元，北水淨買入３﹒７億元。信達生物跌３﹒８６％報８７﹒
１元，北水淨買入３﹒２億元。華潤啤酒升２％報６８﹒８５元，北水淨買入２億元。
　　下架整改一個多月的「搜狗輸入法」和「訊飛輸入法」已在各大安卓應用商店內重新上架。
不過，受累於昨晚美股三大指數急跌，港股氣氛轉差，騰訊控股跌１﹒２７％報５４２﹒５元，
北水淨賣出３３﹒５億元。微盟集團跌８﹒５３％報１０﹒９４元，北水淨賣出５﹒７億元。中
國海洋石油跌１﹒７５％報７﹒８４元，北水淨賣出４﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒６５
　　信達生物　　　　（０１８０１）　　　　　　３﹒２０
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　　１﹒９６
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　０﹒７５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　０﹒４８

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－３３﹒５４
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－５﹒６７
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－４﹒９１
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－４﹒６６
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/07/2021
《神州經脈》降準後LPR仍持平　歐美斥中國網絡攻擊　交投急縮
建築新法20/07/2021
本土嶄新MiC 鋁遊家屢創佳績
市場動向20/07/2021
「我最喜愛的香港室內空間」全民票選　共同選出盛載港人成長回憶和情感的心水本地室內空間
財經熱話20/07/2021
【恒大風波】午後近億掉頭掃恒大　惟分析籲一股不留！
財經熱話20/07/2021
維達績後股價急挫 大行紛降目標價
財經熱話20/07/2021
【金何所往】儲局加息勢必推低金價 短線欠缺方向
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金