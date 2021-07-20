《美元走勢－羅明立》恐慌情緒升美元指數強，英鎊短期或繼續受壓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６０ １０９﹒３７ １０９﹒６０

歐元╱美元 １﹒１８０２ １﹒１７７４ １﹒１７７４

英鎊╱美元 １﹒３６８９ １﹒３６２７ １﹒３６３３

美元╱瑞郎 ０﹒９１９５ ０﹒９１７９ ０﹒９１９１

美元╱港元 ７﹒７７３９ ７﹒７７０２ ７﹒７７１７

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《美元走勢》受到Ｄｅｌｔａ新型變數病毒在全球擴散的影響，歐美及亞洲多國疫情都出現

反彈，市場的恐慌情緒上升，恐慌指數ＶＩＸ飆升超過２０％，美國１０年期國債收益率回落，

曾經跌穿１﹒２％；相反美元指數走強，美股三大指數大幅下跌，原油價格亦急跌超過６％。

英國本月１９日全面解封，但當日新冠確診病例就達５﹒４萬人，市場擔心口罩令取消後，

公共場所又全面開放，疫情會否急速轉壞。如英國疫情不受控，經濟將面臨困境，雖然近期的數

據顯示英國處於經濟恢復階段，但經濟仍未達到全面恢復，投資者對後市較為審慎，令英鎊繼續

受壓，失守１﹒３６７０，短期或仍會受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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