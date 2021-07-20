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20/07/2021 15:38

《美元走勢－羅明立》恐慌情緒升美元指數強，英鎊短期或繼續受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６０　　　１０９﹒３７　　　１０９﹒６０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８０２　　　１﹒１７７４　　　１﹒１７７４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６８９　　　１﹒３６２７　　　１﹒３６３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９５　　　０﹒９１７９　　　０﹒９１９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３９　　　７﹒７７０２　　　７﹒７７１７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》受到Ｄｅｌｔａ新型變數病毒在全球擴散的影響，歐美及亞洲多國疫情都出現
反彈，市場的恐慌情緒上升，恐慌指數ＶＩＸ飆升超過２０％，美國１０年期國債收益率回落，
曾經跌穿１﹒２％；相反美元指數走強，美股三大指數大幅下跌，原油價格亦急跌超過６％。
　　英國本月１９日全面解封，但當日新冠確診病例就達５﹒４萬人，市場擔心口罩令取消後，
公共場所又全面開放，疫情會否急速轉壞。如英國疫情不受控，經濟將面臨困境，雖然近期的數
據顯示英國處於經濟恢復階段，但經濟仍未達到全面恢復，投資者對後市較為審慎，令英鎊繼續
受壓，失守１﹒３６７０，短期或仍會受壓。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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