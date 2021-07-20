【銀色債券】招商永隆銀行：首日認購金額及人數增長逾倍

《經濟通通訊社２０日專訊》政府發行的銀色債券今日起接受認購。招商永隆銀行表示，今

日平均每名客戶認購金額接近４２萬港元，首日認購金額及人數均較２０２０年增長超過１倍。

招商永隆銀行推出６項認購銀債費用豁免優惠，豁免包括認購費、債券託管費、利息代收費

、轉倉費、贖回費以及提早贖回費。

第六批銀色債券，合資格認購年齡門檻由以往的６５歲降至６０歲，目標發行額亦由１００

億元提高至２４０億元，入場費１萬元，息率不少於３﹒５厘。（ａｃ）

