【銀色債券】中銀香港：首日認購人數升６成，每人平均認購２５手

《經濟通通訊社２０日專訊》銀色債券今日起接受認購，中銀香港（０２３８８）個人數字
金融產品部副總經理周國昌表示，該行銀色債券首日認購反應熱烈，全日認購人數較去年上升６
成，已錄得超過１萬宗申請，每人平均認購手數為２５手。
他表示，由於是次銀債合資格年齡降低至６０歲，該行估計，今年整體認購人數及金額將突
破以往紀錄，最終認購人數或會增至２０萬人，而總認購金額亦有機會達到６００億元。
（ｂｉ）
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