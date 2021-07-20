【谷針新招】中信股份禮品大抽獎活動開始接受登記

《經濟通通訊社２０日專訊》中信股份（００２６７）禮品大抽獎活動今日起至９月１８日
開始接受登記。
該公司贊助的禮品將會透過香港中華廠商聯合會「有種．有賞」疫苗獎賞計劃送出，包括價
值港幣３９萬元日產Ｓｅｒｅｎａ電氣化七人車一輛，兩份價值分別為港幣１０萬元的中信銀行
（國際）信用卡免找數簽帳額，以及３５０份其他禮品。
凡年滿１８歲並已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可通過廠商會系統參加計劃。
（ｂｉ）
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