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即市新聞

20/07/2021 16:34

《本港經濟》本港最新失業率回落至５﹒５％，連續４個月下跌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年３月至５月的
６％，下跌至今年４月至６月的５﹒５％，好過市場預期的５﹒８％，為連續４個月下跌，就業
不足率亦由２﹒８％，下跌至２﹒５％。
　　與今年３月至５月比較，在今年４月至６月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節
性調整）均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、
娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業
，以及零售、住宿及膳食服務業。
　　總就業人數由今年３月至５月的３６３﹒０４萬人，上升至４月至６月的３６４﹒０１萬人
，增加約９７００人。同期的總勞動人口則由３８６﹒３７萬人，下跌至３８５﹒３１萬人，減
少約１０６００人。
　　失業人數（不經季節性調整）由今年３月至５月的２３﹒３３萬人，下跌至４月至６月的
２１﹒３１萬人，減少約２０２００人。同期的就業不足人數亦由１０﹒７４萬人下跌至９﹒６
萬人，減少約１１﹒４萬人。

＊勞工市場隨經濟復甦進一步改善＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，隨著本地疫情穩定和外圍環境改善，經濟繼續復甦，勞工市
場進一步改善。經季節性調整的失業率在今年４月至６月，較３月至５月下跌０﹒５個百分點至
５﹒５％，連續第四個移動三個月期間錄得下跌。就業不足率亦進一步下跌０﹒３個百分點至
２﹒５％。同時，總就業人數連續第四個移動三個月期間上升，增加９７００人至３６４﹒０１
萬人。失業人數進一步減少２０２００人至２１﹒３１萬人。
　　展望未來，他表示，勞工市場應會隨著經濟繼續復甦而進一步改善。消費券計劃亦將有助復
甦。要創造穩固基礎，以便經濟活動全面復甦，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極參與
新冠疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。（ｂｉ）

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