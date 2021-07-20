《本港經濟》本港最新失業率回落至５﹒５％，連續４個月下跌

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年３月至５月的

６％，下跌至今年４月至６月的５﹒５％，好過市場預期的５﹒８％，為連續４個月下跌，就業

不足率亦由２﹒８％，下跌至２﹒５％。

與今年３月至５月比較，在今年４月至６月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節

性調整）均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、

娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業

，以及零售、住宿及膳食服務業。

總就業人數由今年３月至５月的３６３﹒０４萬人，上升至４月至６月的３６４﹒０１萬人

，增加約９７００人。同期的總勞動人口則由３８６﹒３７萬人，下跌至３８５﹒３１萬人，減

少約１０６００人。

失業人數（不經季節性調整）由今年３月至５月的２３﹒３３萬人，下跌至４月至６月的

２１﹒３１萬人，減少約２０２００人。同期的就業不足人數亦由１０﹒７４萬人下跌至９﹒６

萬人，減少約１１﹒４萬人。



＊勞工市場隨經濟復甦進一步改善＊



勞工及福利局局長羅致光表示，隨著本地疫情穩定和外圍環境改善，經濟繼續復甦，勞工市

場進一步改善。經季節性調整的失業率在今年４月至６月，較３月至５月下跌０﹒５個百分點至

５﹒５％，連續第四個移動三個月期間錄得下跌。就業不足率亦進一步下跌０﹒３個百分點至

２﹒５％。同時，總就業人數連續第四個移動三個月期間上升，增加９７００人至３６４﹒０１

萬人。失業人數進一步減少２０２００人至２１﹒３１萬人。

展望未來，他表示，勞工市場應會隨著經濟繼續復甦而進一步改善。消費券計劃亦將有助復

甦。要創造穩固基礎，以便經濟活動全面復甦，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極參與

新冠疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。（ｂｉ）

