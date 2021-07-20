【企業盈喜】萬國國際礦業料中期純利將按年急增約４倍

《經濟通通訊社２０日專訊》萬國國際礦業（０３９３９）發盈喜，預期截至今年６月底止

，中期純利將按年急增約４倍。

集團表示，預期純利急升，主要由於集團採用先進設備，改進採礦和選礦工藝，較好提高了

生產效率；強化內部管理，促進採選處理量和金屬含量的提高；加大科技創新和研發力度，提高

鉛回收指標，增加鉛精礦產品的貢獻；及２０２１年上半年金屬市場需求顯著恢復和產品價格較

好回升。（ｓｋ）

