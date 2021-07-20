《小傳日記》油股可否擺脫疫情陰霾？油股前景未必咁悲

《小傳日記》油組以及ＯＰＥＣ＋就增加油產達成共識，不過近日全球疫情又再因傳染度極

高嘅Ｄｅｌｔａ變種病毒而再度失控。「孖屐」擔心原油供過於求，令油價噚日急挫近７％。今

日就睇到「三桶油」齊齊走軟跑輸大市，其中中石油（００８５７）今日更要領跌行業。睇反公

仔圖，其實整個行業之前憧憬疫後經濟復甦而有所回升，而近半個月表現似乎略為回吐一啲。唔

少缸友都諗油股依加喺唔喺值得部署嘅板塊？

其實有分析師就睇好油股有朝一日可以回復生氣，就算依加行業前景因為疫情反覆而比較不

明朗，但社會其實終有一日回復運作，到時侯相信油需會好快增加！



＊油價急挫仍正常調整？＊



先參考噚日油價表現，兩大原油期貨都要急挫大約７％。布油期貨收跌６﹒８％報每桶６８

﹒６２美元；而８月美油期貨則收跌７﹒５％報每桶６６﹒４２美元。雖然表現唔多理想，不過

從中線表現去睇，相比舊年４月疫情最嚴重時，油價大約低於２０美銀嘅水平，而加油價其實仍

然處於高位，可以話係大幅回升後嘅正常調整。所以現階段要擔心油價因疫情再大跌仍然算言之

尚早。



＊市場或可甩開疫情率先復甦？＊



而大家最為關注嘅，相信都係報道指油組及同盟放寬原油限產達成協議，下月起降低每月減

產幅度，即變相增產，而油組更預期出年全球油需將會增至疫前水平約每日１億桶，反映到組織

對經濟前景睇法樂觀。「孖屐」可能會覺得生產多咗原油，到時供過於求嘅話又會令油價再跌。

不過博客想提大家，近月經濟數據其實慢慢有向好表現，似乎整個環球市場學習緊適應，又或者

係消化部份疫情對經濟嘅負面影響。例如美國６月零售銷售意外增長，令大家對二季經濟增長加

速有更大期望。所以從中長線而言，缸友反而唔需要太擔心油股表現。



主要油股今日收市股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ３﹒２４元 跌３﹒５７％

中石化 （００３８６） ３﹒５６元 跌２﹒７３％

中海油 （００８８３） ７﹒８４元 跌１﹒７５％

中海油服 （０２８８３） ６﹒１４元 跌１﹒７６％

Ｆ三星原油期

（０３１７５） ４﹒５０元 跌４﹒４６％

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