【企業盈喜】信達國際料中期純利按年升至少８０％

《經濟通通訊社２０日專訊》信達國際（００１１１）預期，截至今年６月３０止六個月，

公司權益持有人應佔之綜合稅後溢利按年升至少８０％，去年同期錄得稅後溢利２６５４﹒４萬

元。

該集團指，業績大幅增長主要由於在期內集團一間聯營公司及一間合資企業持有之透過損益

以公平價值入帳的金融資產其公平價值變動收益上升，以及集團另外一間從事基金管理的聯營公

司於期內的盈利貢獻增加。

該集團預期於今年８月公布中期業績。（ｈｙ）

