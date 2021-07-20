《真知灼見－溫灼培》疫情肆虐拖累環球投資氣氛

《真知灼見》變種新冠病毒於美國肆虐，新增確診人數於過去一個月大舉增加三倍。根據路

透社統計數字顯示，從６月１８日到剛過去的周日（１８日），美國的新增確診人數由

１２００４人飆升到３２１３６人，而平均住院人數亦上升了２１％達１﹒９萬人，至於死亡人

數通常是滯後，但亦升了２５％，現平均每日有著２５０人死亡。美國全民只有約５４％接種了

疫苗，比英國接種率高於七成情況要低，所以面對傳染力較強的變種病毒似有失控情況。一些美

國州份如加州已重新要求民眾帶上口罩，但暫未有進一步推出更嚴緊的限制令。



＊歐國盃後英國確診人數大幅攀升＊



反觀英國，當地全民接種疫苗的比率雖高，但自７月１１日舉行歐國盃足球賽事後，當地確

診人數亦大幅度攀升，暫未知其住院及死亡人數會否跟隨上升，現仍有待觀察。但現時環球疫情

狀況足以使人憂慮。也解釋了昨晚（１９日）美股三大指數大跌，當中反映傳統股份的道指更跌

７２５點或２﹒０９％的原因。而油價，在全球經濟有機會因疫情轉差，及油組於剛過去的周日

宣布從８月起連續５個月，每月增產４０萬桶石油下，其跌幅更見顯著。以紐約期油價格計算，

今早（２０日）於亞洲市場報６６﹒９４美元。而油價下跌亦為加元帶來壓力。今早加元報

１﹒２７４４兌１美元。

據彭博引述消息指，美國財長耶倫對上屆特朗普政府與中國達成的貿易協議表示質疑，認為

對中國徵收關稅的方式並沒有經過深思熟慮，但是某程度上是傷害到美國消費者的利益，未能真

正解決兩國之間的根本問題。耶倫又指，拜登政府必須決定是否保留還是放棄該項協議，甚至尋

求以新的協議取替。上述耶倫言論，明顯是為停止徵收中國關稅放風。耶倫這樣做並非無道理。

首先，美國對中國入口已徵了一年多關稅，但似乎無損中國貨物出口到美國的情況。其次，徵收

中國貨品關稅，反而推升了美國的通脹。歐美兩個經濟體相近，但美國６月年通脹率（ＣＰＩ）

卻高企５﹒４％，相反歐元區６月年通脹率只有１﹒９％。從中可見，美國政府的關稅行動只損

害到美國經濟本身利益。



＊美十年債息見１﹒２０８７％低位＊



最後回觀美元。昨天所見，美匯指數曾一度上破９３指數點，但有趣是美國各年期債券孳息

率卻見回落。當中美國１０年債息今早於亞洲市場更見１﹒２０８７％低位。明顯現在美元的上

升並非因為市場擔心聯儲局快加息。似乎，市場是更擔心環球經濟出問題，因而把資金轉移到美

元及美債市場避險。市場的憂慮亦不是沒理據。面對不斷變種的病毒，環球經濟遲遲未能重啟。

經濟強如中國，人民銀行本月也要降準保經濟。上周，歐央行已暗示要延長抗疫買債計劃

（ＰＥＰＰ），而於本周四（２２日）歐央行的議息會或有機會宣布延長買債方案。當中國及歐

元區經濟同時放緩，試問美國又怎能獨善其身？由於全球經濟已被疫情煎熬了年半，經濟已嚴重

受損，實在難承受另一輪疫情衝擊。現重點觀察疫苗接種率最多的英國能否成功抗疫以為全球在

抗疫路上帶來曙光。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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