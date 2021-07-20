【理財專題】銀色債券即日起接受認購，三件事你要知

《環富通基金頻道記者羅駿豪２０日報道》政府繼發行通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）

（０４２４６）後，再推出銀色債券今日（２３日）起接受申請，最少有３﹒５厘的派息保證，

優於不少銀行定存，勢再引起認購潮。要認購銀色債券收高息，三件事你要知！



＊１﹒門檻已降低到６０歲＊



以往，銀色債券是６５歲或以上投資者的專利。不過今次門檻已降低到６０歲，事實上，不

少機構退休年齡為６０歲，他們不少於退休時到可以取得一筆公積金或退休金，一般退休者除了

將退休金用作股票投資，便是將錢放在紅簿仔戶口，目前低息環境難有回報，銀債保證最少可收

３﹒５厘利息，是不錯的替代選擇。



＊２﹒總額度倍增＊



銀色債券今年目標發行額由去年的１００億元（最終發行額為１５０億元）提高至２４０億

元，當局更可因應情況，將發行額增加至３００億元。額度倍增之下，抽中更多手數的機會亦增

加，以上次銀債（上年底）最多可分得１４手計，各位可以比以往更進取，加大認購額，甚至認

購３０－５０萬（３０－５０手），務求中得幾多得幾多。



＊３﹒下周五下午２時截止＊



認購期今日開始，哪何時結束？答案是下周五（３０日）下午２時截止。因今次認購開放了

６０－６４歲人士亦合資格申請，料銀行分行甚或網上渠道會較去年擠擁，有意認購的投資者建

議不要最後兩天才進行申請，以免耽誤時間。結果將不遲於８月６日公布，銀債同月１０日發行

。



＊各大銀行搶客，免認購存入託管費＊



趁認購期展開，為方便大家比較，本欄再次提供銀行認購優惠大檢閱！一如ｉＢｏｎｄ，各

大銀行都力谷銀債認購優惠，絕大部分銀行都豁免認購費等優惠。

匯豐表示，與往年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債

認購申請，並享包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費及到期贖

回債券費的一系列手續費豁免優惠。

花旗銀行公布，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免認購手

續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費。

交通銀行（香港）推出７項銀色債券認購豁免收費優惠。認購期內，客戶經交銀（香港）成

功認購銀色債券，可享認購費全免外，買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利

息費及存入債券費用更可獲豁免。



＊多行提供「七免」，不收轉倉費＊



恆生銀行（０００１１）亦宣布，認購銀債提供７項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管

服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入該行之

債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費，以及將非上市債券由該行債券戶口轉出

其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。

信銀國際公布，將推出「七免」優惠，包括豁免債券認購費、保管費、轉倉費（轉出及轉入

）、代收利息費、提早贖回費及到期贖回費。

花旗銀行公布，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免認購手

續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費。

上海商業銀行公布，推出銀色債券認購服務，提供免收認購手續費、保管費、代收利息費、

以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費及到期贖回費的「七免」優惠。



＊券商攻勢更勁，１０成孖展、送禮券股票＊



至於券商方面，除了跟隨銀行免多項費用，個別更額外送禮券，甚至股票。

致富證券除了提供「７免」、豁免認購費等多項費用外，亦擬向合資格新客戶送出５０元超

市禮券，推薦親朋戚友成功網上開戶也有，同樣獲贈５０元超市禮券。

耀才證券（０１４２８）推出８項認購銀債全免優惠，豁免包括認購費、經紀費、存倉費、

代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費及轉出費。耀才亦向新客送藍籌股。

輝立更容許借孖展抽銀債，借５萬元或以下享１０成孖展，更有「５免」，包括免按金、零

息、豁免託管費、贖回費、揀電子帳單免手續費。另亦有借九成孖展的選項，息率１﹒８８厘，

可享兩免，包括免託管費及贖回費。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

