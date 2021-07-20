《與聯共策－鄒建雄》經濟周期溫和擴張，股票投資者應如何部署？

《與聯共策》經濟周期進入上升階段，股價增長動能主要源自企業獲利增長。今年以來，投

資者面臨兩大難題。首先，市場擔憂美股自去年低點顯著反彈後，將難以延續此等表現。其次，

隨著經濟周期復甦，利率上升與通脹壓力也相繼到來，投資者擔憂這將給企業估值與獲利造成負

面影響。不過，以標準普爾５００指數表現為例，去年全年漲幅達１８﹒４％，相較於過往１０

年平均年回報率１４﹒５％的表現而言，相差無幾。即使市場在２０２０年２月與３月的波動程

度較大，也未能打破美股長期增長趨勢。

此外，回顧過往３０年美股指數走勢與市盈率的關係，可以發現，通常是由市盈率擴張帶動

危機過後指數快速反彈的階段。但進入主要上升階段，當市盈率調整成為常態時，則一般由企業

獲利增長帶動後續表現。疫苗面世，全球各地將陸續解封，實體經濟可望逐漸恢復活力，預計今

年企業獲利表現增長強勁，且明後年整體企業獲利增長預計將優於歷史平均水平，或有望成為指

數後續表現動能。

進入經濟周期循環中期，投資者將更注重企業品質。周期性股與價值股自去年１１月至今，

表現領先其他類型股，但後續是否仍能締造優異獲利表現，值得關注。此外，聯博注意到，近期

高品質股表現回升，代表投資者開始展望２０２２年及之後的市場走勢與企業獲利增長。由於過

去６個月市場資金偏好周期性股，令高品質股當前的估值水平更具吸引力，建議投資者可多關注

相關機會。

就ＭＳＣＩ美國高品質指數定義而言，增長股通常涵蓋較多高品質股機會，高品質股指擁有

較高股本回報率、較穩定獲利增長與較低負債比的企業。若以較具代表性的標準普爾５００指數

為例，可以發現資訊科技、消費與醫療保健行業股普遍具有較高股本回報率，同時也具有增長特

性。聯博認為，當經濟周期循環進入溫和擴張階段，擁有增長主題，同時具有較佳獲利品質的企

業將脫穎而出。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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