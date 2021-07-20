《匯海澤言－葉澤恆》料避險緩和後美元或反覆，留意歐洲央行議息

《匯海澤言》環球市場於踏入７月以來，出現了第二次的避險。今次的避險，主要與多國疫

情的反彈有關，例如英國及澳洲。在疫情反彈的情況下，投資者又再憂慮全球經濟復甦可能受影

響，令一眾高風險資產價格受壓。資金流向傳統避險資產，美元、美債、日圓及黃金都有支持。

美國十年債息被壓落至１﹒２０厘水平，反映市場的避險情緒頗為嚴重。但投資者亦要想深

一層，美國十年債息自今年３月高見１﹒７７厘後，便反覆回落。同一時間，美國公布的通脹數

據卻越來越高，似乎出現了矛盾。但如果留意美國短債息率的話，就與美匯指數的走勢較為配合

，似乎反映聯儲局收緊貨幣政策的時間越來越近。

短期美匯指數可能可能企穩，甚至略有上升，但預料在９３﹒５左右的阻力頗大。另外，要

留意一旦避險情緒緩和，但美債息率仍處於偏低水平的話，對美？指數可能帶來壓力。



＊料歐洲央行仍會維持寬鬆貨幣政策＊



本星期市場的關注點，當然是歐洲央行的議息會議。原先，市場預期歐洲央行將於今次會議

後，可能公布準備減少購買資產的計劃。但是，歐洲多國近期被大暴雨所影響。德國作為區內先

進經濟體，亦有近２百人在這次洪水中死亡，可想破壞力有多強。

比利時、荷蘭、盧森堡、奧地利及意大利都受到影響。因此，今次洪水可能影響到當地經濟

的復甦。同時，歐洲多國的疫情亦出現大幅反彈，對歐洲經濟重啟亦帶來壓力。因此，預料歐洲

央行可能只會略為提及怎樣減少買債，而且設下的門檻亦相對較高，但短期會維持寬鬆貨幣政策

不變。預料歐元兌美元仍可能反覆偏軟。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

