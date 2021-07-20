《樓市點評－汪敦敬》資訊令人迷失的年代

《樓市點評》我堅持《龍市樓論》一書在經歷了社會運動和疫情衝擊後，及我認為樓價上升

前夕的去年九月出版！結果之後的樓價「上升通道」出現！我總算在事前著書立說並陳列數據！

為當時充滿悲情的香港出了一份力！



最近十多年我評估樓市大致都相當準確，被喻為「最準的樓市評論員」，其實我只是一個地

產代理以「市場證人」角色報告正在發生的事實！人們也驚嘆我的準確性，但我認為不如大家深

思一下為甚麼這麼多人會誤判局勢？樓市結局不斷令人「意外」，但是市場數據其實是愈來愈強

勁健的！簡單的道理，竟然有一半人持有相反的意見，即是現實中有一半人是錯的，這種奇怪現

象不單只在樓市上，亦是整個香港社會的異象！



這個世道，資訊雖然比２０年前多了很多，人們都誤以為資訊多令人了解世情會多了，但其

實剛好相反，因為錯誤的資訊比率大幅提高，人面對錯誤資訊被洗腦、迷惑及誤導的情況遠比二

十年前大無限倍！



於是我們已被錯誤資訊重重包圍了！



最後，我們又讓做錯誤決定的人重重包圍了！



我們的確是面對一個錯誤的時代！



人們熟悉資訊，而且同意資訊的威力！但卻不同意自己是不斷被資訊洗腦！



筆者童年時，大小媒體也充斥著香煙廣告的，占士邦式的美女相伴！萬馬奔騰的男子氣概！

不少人正因為這種「有型有款」的廣告而加入了吸煙行列！吸煙問題最後也深深影響社會要動用

法例去管制！人類其實起碼數十年前已深知資訊可以影響、主導和控制人！而且資訊往往最後都

要由政府出手管制！



世界的進一步惡化和異變始於手提電話時代！手提電話時代令錯誤的資料主導年代進一步病

態進入人以群分階段！網上世界和傳統傳媒比較，是沒有了監察、欠缺過濾的資訊年代！這個年

代的影響力和影響模式也更甚於傳統傳媒！人類竟不發覺自己已偏離了我們賴以生存數以千年的

資訊藩籬，這是一個危險的時候。



這個欠缺監管的年代，無疑都是創業的良機！但亦是冒險家、陰謀家的良機！只有少數人的

其中少數是可以在這個時代保持冷靜！



在人類社會在錯誤的洪流裏面，很不幸地相對沒有那麼聰明的人佔多數！少數有野心的聰明

人知道自己只是少數的時候，有人用資訊征服大多數的平凡人，於是其他的聰明的一群就要就範

！這是一個?假的世界，而且不斷向錯誤方向進發，最多一種人就是：「別人說甚麼，他便認為

自己想甚麼！」另外有三分一人卻是：「他雖然有自己看法，但是他會服從大多數人所想！」資

訊如此普遍影響大多數人，那所謂大多數的意志是有多正確呢？



最近有個好例子，筆者一篇文章原文叫「香港人回復正能量自可抓緊機遇」，出版了幾天市

場也沒有甚麼大反應，但當這一篇文章我幾天後作二次發放給一些網站的時候，其中一個網站的

編輯就將文章標題改了為「樓市平得太過份！」隨即引來市場熱論，我當然不同意的將文章內一

句和其他城市作比較的說話來做整篇文章的結論，這個標題具挑釁性，所以我要求有關網站改回

原本的標題，從這件事是看到公眾的反應大是因為標題，但是標題不是我出的主意的，究竟是反

映到編輯出這個新主題是精明？還是讀者回應是只可反映訊息的表面？那如果這篇文是有價值，

為何不是在我首輪出版篇文章的時候作出回應呢？這例子可反映，人的而且確容易被資訊所左右

及主題的。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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