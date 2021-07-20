《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：ＬＰＲ今出爐，流動性更確定

《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



大宗商品價格將逐步回歸合理區間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委相關負責人１９日在新聞發布會上表示，近期，大宗商品價格總體呈回落態勢。下一步，

發改委將會同有關部門加強大宗商品價格監測預測，繼續分批組織開展銅、鋁、鋅儲備投放。



最新ＬＰＲ今出爐，流動性更具確定性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

降準之後，新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將於近日出爐，市場關注ＬＰＲ會不會下降。分

析指，人行政策利率未動，ＬＰＲ不降是主流看法，即便有所鬆動，也並不意味著穩健的貨幣政

策取向改變。年內降準仍有空間。



國資委要求加快清退「兩非」「兩資」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月１８日至１９日，國務院國資委在京召開國有企業改革推進會。會議強調，要指導推動企業

加快清理退出「兩非」（非主業、非優勢）、「兩資」（低效資產、無效資產），夯實高質量發

展基礎。





《上海證券報》



上海打響發令槍，推動浦東建設引領區

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「推進浦東打造社會主義現代化建設引領區動員大會」１９日在上海舉行。上海市委書記李強在

會上表示，要在新起點上堅定推進浦東改革開放再出發，奮力打開上海發展新的戰略空間，釋放

上海發展新的強勁動力。



新股首日暴漲十餘倍，詢價有效性受關注

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上市首日就創出１９倍的漲幅，讀客文化引發市場對ＩＰＯ詢價定價有效性的討論。讀客文化何

以上市首日暴漲？市場人士認為，根源在於該公司遠低於預期的ＩＰＯ定價。



浙江建設共同富裕示範區方案出爐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《浙江建設共同富裕示範區實施方案（２０２１ ２０２５年）》１９日正式發布。《方案》提

出，浙江要率先基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構，努力成為地區、城鄉和收入

差距持續縮小的省域範例。





《證券時報》



浙江建設共同富裕示範區實施方案出台

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《浙江建設共同富裕示範區實施方案（２０２１ ２０２５年）》１９日發布，明確到２０２５

年，浙江建設共同富裕示範區形成階段性標誌性成果，浙江居民人均可支配收入將達到７﹒５萬

元，勞動報酬佔ＧＤＰ比重超過５０％。



明星基金經理二季度增持新能源半導體

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

剛剛過去的二季度，市場風格分化，以新能源、半導體為代表的長期賽道好、景氣度高的細分板

塊表現優異。從目前已披露的基金二季報看，這背後也有著公募基金調倉換股的「身影」。



數字人民幣將成零售支付基礎設施

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，人行首次披露數字人民幣研發情況，隨著數字人民幣從理論走向現實，中國在該領域的實

踐已走在全球前列。（ｌｃ）

