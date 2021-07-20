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即市新聞

20/07/2021 17:00

《鍾之日記》魚缸牛熊線復得，恒大千億市值失

　　《鍾之日記》７月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　人民銀行１５日全面降準０﹒５個百分點後，今日公布７月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報
價，一年期利率為３﹒８５％，五年期以上品種利率４﹒６５％，為連續第１５個月持平，並與
中期借貸便利（ＭＬＦ）利率走勢同步，亦呼應了人行近來連續釋放的政策穩定信號，符合部分
市場人士預期。有分析指，ＬＰＲ持平意味著全面降準給銀行讓利不足以彌補銀行降低ＬＰＲ　
５點子的成本。
　　全球對新冠疫情惡化的恐慌加劇，拖累隔晚歐美股市表現，道指收跌逾７００點，紐約期油
收市重挫逾７％。香江魚缸今日再度下試牛熊分界線。恆指低開９３點後曾轉升４３點，見
２７５３２點全日高，不過沽壓隨即湧現，失２５０天線（約２７１６９點）。午後曾挫３６８
點，見２７１２１點，續創７月９日以來新低，尾段跌幅收窄。恆指收報２７２５９點，跌
２３０點或０﹒８％，主板成交進一步減少至１３９５﹒３５億元。
　　而滬深股市個別發展，多個原材料板塊領跌，惟盤中軍工、半導體板塊走高，午後更愈升愈
急，帶動滬綜指跌幅抵銷，全日僅跌０﹒０７％，報３５３６﹒７９點，深成指升０﹒１２％。
　　內地貨幣政策不改穩健中性取向，交投顯著收縮，兩市全日成交９６６７億元人民幣，結束
連續第１３個交易日超過萬億的趨勢，並按日減少１３﹒８％。

＊千億市值不再，恆大金身近破＊

　　中國恆大（０３３３３）施展渾身解數套取現金，但仍然阻止不了債務危機的再爆發，早前
遭一家銀行申請凍結１﹒３億元人民幣的財產，引發市場恐慌，公司則發布嚴正聲明指，有關銀
行貸款在明年３月才到期，將就對方濫用訴訟前保全的行為作出起訴。
　　到底是甚麼原因，讓銀行急急腳凍結向恆大發出的貸款，外界不得而知，但是恆大苦無現金
的窘況，已是眾所周知，而隨著恆大危機陸續發酵，市場對恆大「大到不能倒」的信念也有所動
搖。
　　在湖南省邵陽市，當地住建局宣布暫停恆大兩項目的預售許可、網簽備案及預售資金撥款，
當局指兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和使用挪用、預售資金的行為，蓄意
逃避監管。但事態在一日內快速轉變，邵陽市指恆大已經接受整改，決定繼續批准上述項目進行
預售。
　　投資者信心難挽回，恆大今日股價再瀉１０﹒２％，報７﹒３７元，盤中低見６﹒９１元，
創下自２０１７年５月股價新低，目前市值剩餘９７３﹒３７億元，跌穿千億關口。
　　恆大自救計劃仍在持續，據外電指，恆大正在考慮將瓶裝水業務子公司恆大冰泉赴香港上市
，目前正與投資銀行進行探索性的磋商，上市可能集資數億美元，但可能要待明年才能進行。

＊憂疫情惡化與產量增加，三桶油向下＊

　　石油出口國組織與盟友（合稱ＯＰＥＣ＋）達成逐步增產協議，以及市場憂慮新冠疫情再度
惡化，可能拖累石油需求，國際油價周一急挫，錄得３月以來最大的單日跌幅。紐約期油收市跌
５﹒３９美元或７﹒５％，每桶報６６﹒４２美元；盤中最多瀉８﹒３１％，低見６５﹒６１美
元。倫敦布蘭特期油收市跌４﹒９７美元或６﹒７５％，每桶報６８﹒６２美元。
　　今日三桶油同埋其他油服股全面向下。中石油跌近３﹒６％，中海油（００８８３）、中海
油田服務（０２８８３）同樣跌近２％，中石化下跌２﹒７％，至於Ｆ三星原油期
（０３１７５）跌４﹒５％。
　　Ｐｒｉｃｅ期貨高級分析員Ｐｈｉｌ　Ｆｌｙｎｎ指出，變種病毒可能導致新冠疫情惡化，
打擊周一金融市場氣氛，引致美國股市急挫，同樣不利商品價格。
　　另外，ＯＰＥＣ＋周日達成逐步增產協議，也不利油價。高盛仍然看好油價後市表現，認為
ＯＰＥＣ＋產量協議與市場預期相若，市場供求情況仍然緊絀，油價有望上升。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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