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20/07/2021 09:02

【新冠肺炎】全國昨新增確診６５宗，雲南增８宗本土４１宗輸入

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委公布，７月１９日，全國確診者新增確診６５宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中８宗為在雲南的本土病例，其餘５７宗為輸入個案。昨日無新增死亡
病例，新增１宗疑似病例；新增治癒出院２２宗。此外，新增無症狀感染１９宗，其中１７宗為
輸入個案，２宗為本土病例。
　　據雲南當局通報，新增的８宗本地確診分別在隴川縣及瑞麗市重點人群核酸檢測中發現，另
有４１例境外輸入確診病例。截至７月１９日２４時，雲南省現有２５９宗確診病例，本土佔８
０宗；無症狀感染者２７人，其中２宗為本地個案。
　　截至７月１９日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２３４２宗。累計死亡人數維持　
４６３６人；現有確診病例６０８宗，１宗疑似病例；累計治癒出院病例８７０９８宗。目前尚
在醫學觀察４４８名無症狀感染者，其中７人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７０６７宗，累計治癒出院病例６５４０宗。現有確診病例５２７宗
　，現有１宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７４４２宗。其中，香港１１９５８宗（１１６８６人
出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５４２９宗（１２２６８人出院，
７６９死）。（ｃａ）

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