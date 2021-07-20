【大國博弈】美英歐盟等譴責中國發動全球網路攻擊，中方堅決反對

《經濟通通訊社２０日專訊》美國與其盟友公開譴責中國政府今年較早時發動惡意網路攻擊

，威脅到國家安全，甚至微軟也成為受害者。有份譴責中國的國家及組織，包括英國、歐盟、加

拿大、澳洲、新西蘭、日本和北約，北約是首次公開譴責中國的網絡攻擊活動。

歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明稱，來自中國境內的惡意網絡活動破壞了世界上數以

千計的計算機和網絡，同時發現針對歐盟及成員國政府、組織和關鍵產業的惡意網絡活動，意在

竊取知識產權和從事間諜活動。歐盟及成員國對此予以譴責，敦促中方遵守國際規範，採取措施

進行調查和處理。同日，北約亦發表聲明指責中國。



＊中方：聲明充滿臆測和無端指責＊



中國駐歐盟使團發言人回應歐盟及北約的聲明，認為聲明缺乏事實證據，充滿臆測和無端指

責，中方強烈不滿和堅決反對，指中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對並依法打擊中國境內

，或利用中國網絡設施發起的網絡攻擊。

發言人強調，中國事實上是網絡攻擊的主要受害國之一，網絡安全是全球性問題，事關各國

共同利益，需要國際社會共同維護，政治化和污名化的做法不單止無助解決網絡安全問題，反而

會削弱各國之間的互信，影響各國的正常合作。



＊美國將揭露中國５０項網路攻擊手段＊



美國表示將發表行動細節，反制中國被指控的網路不當行為，並將揭露中國政府操控網路攻

擊行動，所採取的５０項戰術、技術和手段。美國國務卿布林肯指，中國的黑客活動對美國的經

濟及國家安全構成主要威脅。

英國外相藍韜文指，中國政府必須結束這種系統性的網絡破壞，否則將追究責任。歐盟外交

政策負責人博雷利指，有關網絡攻擊是中國實施，令政府機構和私人企業蒙受安全風險和嚴重經

濟損失。



＊美指控４名中國黑客涉國安身份＊



另外，美國司法部指控４名中國公民，指他們於２０１１年至２０１８年間，入侵美國及海

外數十間公司、大學和政府的電腦系統，他們被控合謀犯電腦欺詐罪及經濟間諜罪。加州聖地亞

哥一個聯邦大陪審團，今年５月提交起訴書，同意起訴這４名中國黑客。

美國司法部星期一公開的文件顯示，４人中的丁曉陽、程慶民同朱允敏，是來自海南省國家

安全廳，負責協調、協助和管理黑客及語言學家，進行對中國有利的網絡攻擊。另１人名為吳淑

榮，是隸屬國安機構「海南仙盾」的黑客，負責製造惡意軟件，入侵外國政府、公司和大學的電

腦系統，並指導其他黑客。（ｊｔ）

