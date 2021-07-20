【新冠肺炎】台灣新增１８宗新冠肺炎本土確診，另增４宗死亡

《經濟通通訊社２０日專訊》台灣今日新增１８宗新冠肺炎本土確診病宗，另確診個案中新
增４宗死亡。確診人數當中，台北市有７宗、新北市６宗、基隆市３宗、桃園市２宗。
台灣生產的新冠肺炎疫苗今天通過國內緊急使用許可（ＥＵＡ）審查，經台灣衛福部食藥署
核准可項目製造，宣告台灣疫苗順利問世，預計八月可有少量的疫苗供民眾接種。（ｊｔ）
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