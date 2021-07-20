【Ａ股外援】海外基金次季減持茅台買騰訊，料下半年外資流入放緩

《經濟通通訊社２０日專訊》隨著上半年行情結束，海外知名大基金最新持股動向也隨之揭

曉。目前全球持有貴州茅台（滬：６００５１９）最多的基金公司 美國資本集團公布二季度

持倉數據顯示，資本集團旗下歐洲亞太成長基金和新世界均減持了貴州茅台，同時還對騰訊

（００７００）有不同程度加倉。而全球最大的中國股票基金瑞銀（盧森堡）股票基金 中國機

遇基金持倉茅台按兵不動，騰訊被其減持。

今年上半年，北向資金延續加速流入態勢，半年累計淨流入規模已超２０２０年全年。無論

是北上資金流入同比增速，還是淨流入規模，都可以看到北上資金對Ａ股的配置意願明顯上升。

據《證券時報》統計，今年來北向資金累計淨流入２２５０億元（人民幣．下同），超過

２０２０年全年的２０８９億元。行業層面來看，高端製造與周期板塊獲增持，而消費板塊則被

減持。

進入三季度以後，招商證券表示，隨著疫情對美國經濟的約束減弱，美國為應對疫情而採取

的超寬鬆貨幣和財政政策都將逐漸收斂，將帶動美元指數上行。並且由於美債收益率存在上行動

力，資金回流美國，也將帶動美元指數上行。美元指數上行增大短期人民幣貶值壓力，可能導致

外資放緩甚至流出，從而對Ａ股造成負面影響。不過，人民幣不存在大幅貶值基礎，且人民幣資

產對外資的吸引力猶在，故不排除外資超預期的可能。（ｗｌ）

