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即市新聞

20/07/2021 09:55

【債務風險】華夏幸福跌２％，半年銷售挫六成八，累積債逾７百億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》流動性持續緊張的華夏幸福（滬：６００３４０）最新公布，
近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等債務形式的債務本息金額
６３﹒８１億元（人民幣．下同）。截至２０２１年７月１９日，公司累計未能如期償還債務本
息合計７３２﹒２億元。目前公司正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相
關事宜。
　　公司表示，流動性階段性緊張導致的債務未能如期償還，對公司融資產生較大影響；為化解
公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司正在積極協調各方商討多種方式解決當前問題。目
前在地方政府的指導和支持下公司正在盡快開展綜合性的風險化解方案制定工作。同時，金融機
構債權人委員會也在積極協調推進公司債務展期事宜，為綜合化解方案的制定和執行爭取必要的
時間。
　　華夏幸福同日公布４－６月經營情況簡報。期內公司實現權益銷售額合計５０﹒３７億元，
同比下降７４﹒９９％；對應的權益銷售面積為２６﹒１萬平方米，同比下降６４﹒９４％。整
體來看，今年上半年，華夏幸福累計實現權益銷售額１０９﹒１４億元，同比降６８﹒５６％；
對應的權益銷售面積為４８﹒１９萬平方米，同比下降６４﹒３％。
　　華夏幸福再跌２﹒３％，現報５﹒０６元，續刷十二年半低位。（ｗｌ）

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