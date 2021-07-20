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20/07/2021 11:15

【聚焦數據】上半年全國預算收入增２１﹒８％，支出增４﹒５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家財政部召開新聞發布會，介紹了今年上半年全國財政收支
情況。數據顯示，１　６月累計，全國一般公共預算收入１１７１１６億元（人民幣．下同），
同比增長２１﹒８％。全國一般公共預算支出１２１６７６億元，同比增長４﹒５％。（ｗｌ）

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