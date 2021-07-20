《海納智見－荀玉根》濤聲是否依舊？論當前Ａ股市場風格

《海納智見》整體上看，Ａ股成長風格佔優已是第三年，大盤風格佔優也已是第六年，有投

資者擔憂當前市場風格分化過於極致，風格切換近在眼前。我們回顧Ａ股歷次風格切換情況，尋

找決定風格的核心變數，嘗試解答這一市場擔憂。



＊當前市場風格仍偏向大盤成長＊



市場風格的劃分主要有兩種，一是大小盤風格，二是價值成長風格。回顧歷史，Ａ股存在典

型的大小盤風格輪換特徵。整體上看，Ａ股成長風格佔優已是第三年，大盤風格佔優也已是第六

年，但從指數和估值相對走勢看市場風格演化還未到極致。同時，註冊制的推進使得「殼價值」

被極大壓縮，上市公司股價表現與基本面的聯繫進一步加強，小盤股相對大盤股的估值溢價在不

斷降低。從歷史上看，０５－０７年、１２－１５年兩輪牛市後期市場風格都曾出現短期搖擺，

但隨後市場繼續延續前期風格特徵。

本輪牛市成長、大盤風格佔優，春節後因通脹擔憂和美債利率上行，市場出現短暫調整，但

往後看成長、大盤風格佔優不變。



＊盈利是決定風格的核心變數＊



流動性、經濟基本面、相對估值等因素並非決定市場風格的核心變數。經濟基本面對風格有

一定的影響。經濟數據好轉時利於價值╱大盤股，但兩者也出現過背離。相對估值變化是風格切

換的價格表現，觸及估值區間極值易促成風格轉變。

盈利相對趨勢才是風格決定的核心變數。股票長期看是稱重機，站在長週期看基本面決定股

價漲跌，盈利趨勢分化是風格切換的分水嶺。價值成長風格方面，無論是１６－１７年價值佔優

還是１９年以來風格弱化，背後的核心變數都是盈利。



＊順勢而上，守正出奇＊



剛剛公布的經濟資料顯示中國二季度ＧＤＰ同比增長７﹒９％，２年複合增速為５﹒５％，

高於一季度的５﹒０％，從投資時鐘看進一步印證今年仍處於過熱期，是１９年１月開啟的股牛

繼續。下半年，守正出奇方能致勝。守正，指的是以茅指數為代表的大盤成長仍是較好配置：存

量經濟時代行業集中度提升，優質龍頭公司基本面更優，茅指數出色的盈利水平將持續。出奇的

機會在智能制為代表的中盤成長，邏輯有三：第一，技術進步、疫情重構產業鏈、溫和通脹推動

下，智能製造基本面更強。第二，《「十四五」智能製造發展規劃》等重要政策頻頻出台，支持

智能製造快速崛起。第三，基金為代表的機構對智能製造配置不高。

《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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