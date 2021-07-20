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20/07/2021 14:25

【恒大風波】恒大再拆彈，湖南邵陽住建局收回恒大兩項目禁售令

　　《經濟通通訊社２０日專訊》湖南省邵陽市住建局１４日發布通知，即日起至１０月１３日
，暫停恆大未來城項目、恆大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款。不過，
在有關通知被傳媒曝光不足一日，該局即在今日再發通知，決定恢復上述兩地產項目的預售許可
、網簽備案、預售資金撥付。
　　邵陽市住建局今日的通知提及，邵陽市鹿山房地產開發有限公司和邵陽市億達房地產開發有
限公司積極整改，已將恆大華府、恆大未來城項目２０２１年１－７月商品房銷售收入未進入監
管帳戶的１﹒２８億元（人民幣．下同）歸集到當局主定的監管帳戶，並承諾按揭部分在放款後
按規定規集到監管帳戶。
　　恆大集團資金狀況成謎，昨天（１９日）集團旗下宜興市恆譽置業與廣發銀行宜興支行項目
貸款１﹒３２億元或等值財產遭凍結，但恆大強調該筆貸款專案到期日為２０２２年３月２７日
。對於廣發銀行宜興支行濫用訴訟前保全的行為，恆大將依法起訴。
　　根據邵陽市住建局早前的公告，今年以來截至７月１３日，恆大未來城項目銷售商品房成交
金額２﹒９億元，但進入監管帳戶金額僅１﹒０６億元。恆大華府項目成交金額２﹒３８億元，
進入監管帳戶金額只有約１７００萬元。兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和
使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管，又指多次約談並下達整改通知書，惟恆大置若罔聞
，拒不整改，目前仍未有任何實際整改行動。（ｗｌ）

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