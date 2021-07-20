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20/07/2021 13:46

【華為動向】華為申請自動駕駛系統Ａｕｔｏｗａｒｅ商標

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據天眼查Ａｐｐ顯示，近日，華為技術有限公司新增
「Ａｕｔｏｗａｒｅ」商標申請信息，國際分類涉及科學儀器、運輸工具、設計研究，目前商標
狀態均為「註冊申請中」。據悉，「Ａｕｔｏｗａｒｅ」是世界上第?款用於自動駕駛汽?的「
?體化」開源軟件。（ｃａ）

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