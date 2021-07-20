【人行操作】ＬＰＲ持平，中信証券：降準不改幣策穩健中性取向

《經濟通通訊社２０日專訊》中信証券認為，ＬＰＲ報價連續１５個月持平，降準不改貨幣

政策穩健中性取向。ＭＬＦ縮減續作，但價格不變，ＬＰＲ報價基礎未變。全面降準落地是中國

央行在美聯儲收緊政策之前為降成本和防風險打出的政策時間差，銀行讓利未引發ＬＰＲ下調５

個基點。

後續中國貨幣政策寬鬆空間預計有限，大概率保持中性。在外部美聯儲趨向收緊、內部財政

尚待發力以及存在進一步以改革降成本可能的情況下，當前不宜對債市過度樂觀。（ｃａ）

